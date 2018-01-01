У Луцьку виступить Арсен Мірзоян
Сьогодні, 12:45
У Луцьку у розважальному центрі «Промінь» виступить чоловік, який вміє дивувати, відомий співак Арсен Мірзоян.
Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь»!
Артист презентуватиме свій четвертий альбом.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь»!
Артист презентуватиме свій четвертий альбом.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Генпрокурор Луценко іде у відставку
Сьогодні, 12:58
У Луцьку виступить Арсен Мірзоян
Сьогодні, 12:45
Лучанин-мандрівник розповів, чим його вразила Бразилія. ВІДЕО
Сьогодні, 12:42
Волинь накрила хвиля зухвалих квартирних крадіжок
Сьогодні, 12:40