вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку виступить Арсен Мірзоян

У Луцьку виступить Арсен Мірзоян
У Луцьку у розважальному центрі «Промінь» виступить чоловік, який вміє дивувати, відомий співак Арсен Мірзоян.

Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь»!

Артист презентуватиме свій четвертий альбом.

Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Арсен Мірзоян, Промінь, концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Активісти прийшли з «розбірками» на офіс волинської «Батьківщини». ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Він захищав не лише свою сім‘ю»: у Луцьку попрощалися з Героєм. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:00
Генпрокурор Луценко іде у відставку
Сьогодні, 12:58
У Луцьку виступить Арсен Мірзоян
Сьогодні, 12:45
Лучанин-мандрівник розповів, чим його вразила Бразилія. ВІДЕО
Сьогодні, 12:42
Волинь накрила хвиля зухвалих квартирних крадіжок
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Сергій Бабкін виступить у «Промені»* Сергій Бабкін виступить у «Промені»*
21 жовтень, 19:34
У «Промені» виступлять «Kozak System»* У «Промені» виступлять «Kozak System»*
13 жовтень, 13:13
Kozak System виступить у «Промені»* Kozak System виступить у «Промені»*
16 вересень, 12:43
Сергій Бабкін виступить у «Промені»* Сергій Бабкін виступить у «Промені»*
15 вересень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вища рада правосуддя звільнила голову Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 14:40
 0
Василю Гею відкриють пам'ятну дошку у рідному селі на Волині
Сьогодні, 14:27
 0
Розбій на автомийці: волинянин сяде за ґрати на 9 років
Сьогодні, 14:07
 0
Один із засновників волинського «УКРОПу» вийшов з партії
Сьогодні, 13:54
 0
Розповіли, що робити при відсутності субсидій у платіжках
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8