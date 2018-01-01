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Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО

Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст, очільник громадської організації "Генерація успішної дії" Віталій Ткачук повінчався із коханою в храмі.

Про це чоловік написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Сьогодні в свято Покрови Пресвятої Богородиці в нашому сімейному житті відбулась довгоочікувана подія - ми з Оленою Ткачук Обвінчались в Свято-Георгіївському Храмі, а здійснив це таїнство отець Олександр Мазурак!", - написав чоловік.

Знаменну подію у сімейному житті родина відзначила святкуванням у ресторації "Курінь".
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО

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Теги: Віталій Ткачук, Генерація успішної дії, шлюб
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