Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО
Сьогодні, 22:30
Відомий луцький активіст, очільник громадської організації "Генерація успішної дії" Віталій Ткачук повінчався із коханою в храмі.
Про це чоловік написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Сьогодні в свято Покрови Пресвятої Богородиці в нашому сімейному житті відбулась довгоочікувана подія - ми з Оленою Ткачук Обвінчались в Свято-Георгіївському Храмі, а здійснив це таїнство отець Олександр Мазурак!", - написав чоловік.
Знаменну подію у сімейному житті родина відзначила святкуванням у ресторації "Курінь".
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Про це чоловік написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Сьогодні в свято Покрови Пресвятої Богородиці в нашому сімейному житті відбулась довгоочікувана подія - ми з Оленою Ткачук Обвінчались в Свято-Георгіївському Храмі, а здійснив це таїнство отець Олександр Мазурак!", - написав чоловік.
Знаменну подію у сімейному житті родина відзначила святкуванням у ресторації "Курінь".
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