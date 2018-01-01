Відомий луцький активіст повінчався з коханою. ФОТО

Віталій Ткачук повінчався із коханою в храмі.



Про це чоловік написав на своїй сторінці у мережі Facebook.



"Сьогодні в свято Покрови Пресвятої Богородиці в нашому сімейному житті відбулась довгоочікувана подія - ми з Оленою Ткачук Обвінчались в Свято-Георгіївському Храмі, а здійснив це таїнство отець Олександр Мазурак!", - написав чоловік.



Знаменну подію у сімейному житті родина відзначила святкуванням у ресторації "Курінь".



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