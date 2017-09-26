вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України

На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України
У селищі міського типу Маневичі встановили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України.

Про це повідомляють на сторінці "Національні дружини. Волинь" у cоцмережі Facebook.

Відкриття пам'ятника, який являє собою кам'яний хрест із висіченим тризубом, відбулося напередодні Дня захисника України. На відкриття завітали представники "Національного корпусу" на Волині, родичі загиблих на Сході бійців, представники районної та селищної ради та духовенство.

Відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України у рамках проекту "Пам'ять нації".

На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України
На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України
На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пам'ятник, незалежність, Маневичі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України
Сьогодні, 03:27
Мала довге волосся, то в нього вплітала записки, – зв'язкова УПА з Волині
Сьогодні, 02:12
У Луцьку засудили чоловіка через крадіжку на 12 гривень
Сьогодні, 01:15
На луцькому вокзалі двох юнаків вразило струмом, – соцмережі
Сьогодні, 00:09
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині хочуть встановити пам’ятник бджолі На Волині хочуть встановити пам’ятник бджолі
26 вересень, 2017, 12:24
Мешканці Маневич вимагають знайти їхнього бронзового Леніна Мешканці Маневич вимагають знайти їхнього бронзового Леніна
08 квітень, 2016, 09:28
На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО На Волині відкрили пам’ятник-рекордсмен. ФОТО
14 жовтень, 14:25
Заняття для душі: як атовець з Волині вступив до козацького братства Заняття для душі: як атовець з Волині вступив до козацького братства
13 жовтень, 19:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України
Сьогодні, 03:27
 0
Мала довге волосся, то в нього вплітала записки, – зв'язкова УПА з Волині
Сьогодні, 02:12
 0
У Луцьку засудили чоловіка через крадіжку на 12 гривень
Сьогодні, 01:15
 0
На луцькому вокзалі двох юнаків вразило струмом, – соцмережі
Сьогодні, 00:09
 0
15 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8