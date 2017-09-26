На Волині відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України





Про це повідомляють на сторінці "Національні дружини. Волинь" у cоцмережі Facebook.



Відкриття пам'ятника, який являє собою кам'яний хрест із висіченим тризубом, відбулося напередодні Дня захисника України. На відкриття завітали представники "Національного корпусу" на Волині, родичі загиблих на Сході бійців, представники районної та селищної ради та духовенство.



Відкрили пам'ятник Борцям за волю та незалежність України у рамках проекту "Пам'ять нації".





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