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У Луцьку засудили чоловіка через крадіжку на 12 гривень

У Луцьку засудили чоловіка через крадіжку на 12 гривень
У Луцьку чоловікові, який викрав із магазину кексів на 12 гривень, присудили 240 годин громадських робіт.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 4 жовтня.

Інцидент трапився в обідню пору 18 серпня цьогоріч. Чоловік відкрито викрав в одному із магазинів Луцька 6 кексів, та спричинив цим матеріальної шкоди на 12 гривень. Його дії кваліфікували як грабіж.

Під час досудового розслідування чоловік уклав угоду про примирення із власником магазину, вибачився та відшкодував шкоду. Тож суд затвердив угоду та призначив чоловікові 240 годин громадських робіт.

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Теги: суд вирок, злочин
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