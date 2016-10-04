Волинян попереджають про небезпечні хвороби, які переносять гризуни

На Волині залишається небезпека поширення захворювань людей на туляремію та лептоспіроз, які переносять гризуни.Такі висновки зробили, враховуючи значне інфікування гризунів збудниками цих хвороб та скорочення обсягів дератизаційних заходів в цілому по області, – повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.Так, у 2015 та 2018 роках у Турійському районі реєстрували туляремію (захворювання людей спричинено проведенням сільгоспробіт на власному господарстві та контактом із гризунами).Виявили інфіковані туляремією гризуни, доставлені з Горохівського, Камінь-Каширського, Луцького, Локачинського, Любомльського, Ратнівського, Старовижівського і Турійського районів.Підтверджують активність природних осередків лептоспірозу майже в усіх районах.Довідка.Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті.Туляремія – гостра зоонозна природно-осередкова інфекційна хвороба з багатьма механізмами передачі інфекції, яка перебігає з інтоксикацією, гарячкою, ураженням лімфатичних вузлів, шкіри, слизових оболонок, легенів.