Волинян попереджають про небезпечні хвороби, які переносять гризуни
Сьогодні, 06:06
На Волині залишається небезпека поширення захворювань людей на туляремію та лептоспіроз, які переносять гризуни.
Такі висновки зробили, враховуючи значне інфікування гризунів збудниками цих хвороб та скорочення обсягів дератизаційних заходів в цілому по області, – повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.
Так, у 2015 та 2018 роках у Турійському районі реєстрували туляремію (захворювання людей спричинено проведенням сільгоспробіт на власному господарстві та контактом із гризунами).
Виявили інфіковані туляремією гризуни, доставлені з Горохівського, Камінь-Каширського, Луцького, Локачинського, Любомльського, Ратнівського, Старовижівського і Турійського районів.
Підтверджують активність природних осередків лептоспірозу майже в усіх районах.
Довідка.
Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті.
Туляремія – гостра зоонозна природно-осередкова інфекційна хвороба з багатьма механізмами передачі інфекції, яка перебігає з інтоксикацією, гарячкою, ураженням лімфатичних вузлів, шкіри, слизових оболонок, легенів.
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Такі висновки зробили, враховуючи значне інфікування гризунів збудниками цих хвороб та скорочення обсягів дератизаційних заходів в цілому по області, – повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.
Так, у 2015 та 2018 роках у Турійському районі реєстрували туляремію (захворювання людей спричинено проведенням сільгоспробіт на власному господарстві та контактом із гризунами).
Виявили інфіковані туляремією гризуни, доставлені з Горохівського, Камінь-Каширського, Луцького, Локачинського, Любомльського, Ратнівського, Старовижівського і Турійського районів.
Підтверджують активність природних осередків лептоспірозу майже в усіх районах.
Довідка.
Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті.
Туляремія – гостра зоонозна природно-осередкова інфекційна хвороба з багатьма механізмами передачі інфекції, яка перебігає з інтоксикацією, гарячкою, ураженням лімфатичних вузлів, шкіри, слизових оболонок, легенів.
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