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Жінку обурили матусі з малими дітьми у луцьких барах

Жінку обурили матусі з малими дітьми у луцьких барах
У соцмережі виклали обурливий пост стосовно дітей, яких батьки беруть собою до розважальних закладів типу барів - мовляв, малеча заважає іншим гостям.

Про це Юлія Софлюк написала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook.

"Скажіть, будь ласка, це нормально в пивбар ввечері приходити з малими дітьми? Вони бігають та вибивають в офіціантів розноси з рук, заглядають за столики інших гостей, а батьки в цей час відпочивають та за дітьми НЕ ДИВЛЯТЬСЯ! Я не говорю зараз про сімейні кафе з дитячими кімнатами, а про дорослі заклади, де відпочивають люди та вживають алкоголь. Питання: навіщо брати в такі заклади дітей, де всяке може статися? Якщо немає на кого залишити, то ходіть туди, де діти можуть провести час або сидіть вдома!" - емоційно написала жінка.

Натомість коментатори зауважили, що батьки із дітьми також мають право відпочивати так, як їм до вподоби. Інші ж дописувачі підтримали думку авторки посту - мовляв, дітям не місце в "дорослих" закладах.

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Теги: бар, заклад, дитина
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