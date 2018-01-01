Жінку обурили матусі з малими дітьми у луцьких барах

У соцмережі виклали обурливий пост стосовно дітей, яких батьки беруть собою до розважальних закладів типу барів - мовляв, малеча заважає іншим гостям.Про ценаписала у спільноті "Теревені про Луцьк" у соцмережі Facebook."Скажіть, будь ласка, це нормально в пивбар ввечері приходити з малими дітьми? Вони бігають та вибивають в офіціантів розноси з рук, заглядають за столики інших гостей, а батьки в цей час відпочивають та за дітьми НЕ ДИВЛЯТЬСЯ! Я не говорю зараз про сімейні кафе з дитячими кімнатами, а про дорослі заклади, де відпочивають люди та вживають алкоголь. Питання: навіщо брати в такі заклади дітей, де всяке може статися? Якщо немає на кого залишити, то ходіть туди, де діти можуть провести час або сидіть вдома!" - емоційно написала жінка.Натомість коментатори зауважили, що батьки із дітьми також мають право відпочивати так, як їм до вподоби. Інші ж дописувачі підтримали думку авторки посту - мовляв, дітям не місце в "дорослих" закладах.