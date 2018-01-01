Допився: на Волині з мосту в річку впав чоловік





У селі Холонів Горохівського району близько 21 години очевидець запримітив, що з місточка через річку Гнила Липа хтось впав у воду, - пише



Потерпілим виявився 52-річний житель цього села.



Чоловіка водила по дорозі випита горілка. В якусь мить він не втримав рівноваги і полетів у річку.



Медики констатували у нього алкогольне сп’яніння і загальне переохолодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині п'яного чоловіка витягли з річки.У селі Холонів Горохівського району близько 21 години очевидець запримітив, що з місточка через річку Гнила Липа хтось впав у воду, - пише Волинь-нова Потерпілим виявився 52-річний житель цього села.Чоловіка водила по дорозі випита горілка. В якусь мить він не втримав рівноваги і полетів у річку.Медики констатували у нього алкогольне сп’яніння і загальне переохолодження.

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