Допився: на Волині з мосту в річку впав чоловік
Сьогодні, 09:05
На Волині п'яного чоловіка витягли з річки.
У селі Холонів Горохівського району близько 21 години очевидець запримітив, що з місточка через річку Гнила Липа хтось впав у воду, - пише Волинь-нова.
Потерпілим виявився 52-річний житель цього села.
Чоловіка водила по дорозі випита горілка. В якусь мить він не втримав рівноваги і полетів у річку.
Медики констатували у нього алкогольне сп’яніння і загальне переохолодження.
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У селі Холонів Горохівського району близько 21 години очевидець запримітив, що з місточка через річку Гнила Липа хтось впав у воду, - пише Волинь-нова.
Потерпілим виявився 52-річний житель цього села.
Чоловіка водила по дорозі випита горілка. В якусь мить він не втримав рівноваги і полетів у річку.
Медики констатували у нього алкогольне сп’яніння і загальне переохолодження.
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