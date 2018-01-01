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Допився: на Волині з мосту в річку впав чоловік

Допився: на Волині з мосту в річку впав чоловік
На Волині п'яного чоловіка витягли з річки.

У селі Холонів Горохівського району близько 21 години очевидець запримітив, що з місточка через річку Гнила Липа хтось впав у воду, - пише Волинь-нова.

Потерпілим виявився 52-річний житель цього села.

Чоловіка водила по дорозі випита горілка. В якусь мить він не втримав рівноваги і полетів у річку.

Медики констатували у нього алкогольне сп’яніння і загальне переохолодження.

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Теги: алкоголь, Волинь
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