Гроші з легендарного бутля луцького кафе віддали для онкохворої коханої фотографа

Володимира Хомича.



Про це у Facebook повідомив власник закладу Дмитро Вдовиченко.



"СИТУАЦІЯ ТАКА. Всі прекрасно знали, що то за банка стояла в ВИНОГРАДІ біля виходу. Так, то була банка для чайових яка там простояла біля 3-4 років. Було купа пропозицій що з нею зробити: пропити після закриття, розіграти, купити щось, віддати на розвиток лижного спорту в Африці тд і тп. Але я собі знав, що після закриття я БЕЗРОБІТНИЙ і буду собі звідти тянути потрохи на півко і сіжкі. Але так склалась ситуація, що в братана Володимир Хомич і його половинки сталась біда і я вирішив що краще ці гроші підуть їм #lotrcrew на бородьбу з недугою #ракхуяк

P.S. Я її розбив до того як дізнався про біду.

P.S.S тепер Ви в курсі, що з БАНКОЮ", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, на лікування онкохворої дівчини луцького фотографа



Зазначимо, у вересні кафе "Виноград" закрилося.



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5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир



Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гроші з легендарного бутля з кав’ярні "Виноград", передадуть на лікування хворій коханій луцького фотографаПро це у Facebook повідомив власник закладу"СИТУАЦІЯ ТАКА. Всі прекрасно знали, що то за банка стояла в ВИНОГРАДІ біля виходу. Так, то була банка для чайових яка там простояла біля 3-4 років. Було купа пропозицій що з нею зробити: пропити після закриття, розіграти, купити щось, віддати на розвиток лижного спорту в Африці тд і тп. Але я собі знав, що після закриття я БЕЗРОБІТНИЙ і буду собі звідти тянути потрохи на півко і сіжкі. Але так склалась ситуація, що в братана Володимир Хомич і його половинки сталась біда і я вирішив що краще ці гроші підуть їм #lotrcrew на бородьбу з недугою #ракхуякP.S. Я її розбив до того як дізнався про біду.P.S.S тепер Ви в курсі, що з БАНКОЮ", - йдеться у дописі.Нагадаємо, на лікування онкохворої дівчини луцького фотографа за добу зібрали 388 тисяч Зазначимо, у вересні кафе "Виноград" закрилося.Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові , Хомич повідомив у соцмережі.

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