Гроші з легендарного бутля луцького кафе віддали для онкохворої коханої фотографа
Сьогодні, 10:57
Гроші з легендарного бутля з кав’ярні "Виноград", передадуть на лікування хворій коханій луцького фотографа Володимира Хомича.
Про це у Facebook повідомив власник закладу Дмитро Вдовиченко.
"СИТУАЦІЯ ТАКА. Всі прекрасно знали, що то за банка стояла в ВИНОГРАДІ біля виходу. Так, то була банка для чайових яка там простояла біля 3-4 років. Було купа пропозицій що з нею зробити: пропити після закриття, розіграти, купити щось, віддати на розвиток лижного спорту в Африці тд і тп. Але я собі знав, що після закриття я БЕЗРОБІТНИЙ і буду собі звідти тянути потрохи на півко і сіжкі. Але так склалась ситуація, що в братана Володимир Хомич і його половинки сталась біда і я вирішив що краще ці гроші підуть їм #lotrcrew на бородьбу з недугою #ракхуяк
P.S. Я її розбив до того як дізнався про біду.
P.S.S тепер Ви в курсі, що з БАНКОЮ", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, на лікування онкохворої дівчини луцького фотографа за добу зібрали 388 тисяч.
Зазначимо, у вересні кафе "Виноград" закрилося.
4149497862229442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив у соцмережі.
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Про це у Facebook повідомив власник закладу Дмитро Вдовиченко.
"СИТУАЦІЯ ТАКА. Всі прекрасно знали, що то за банка стояла в ВИНОГРАДІ біля виходу. Так, то була банка для чайових яка там простояла біля 3-4 років. Було купа пропозицій що з нею зробити: пропити після закриття, розіграти, купити щось, віддати на розвиток лижного спорту в Африці тд і тп. Але я собі знав, що після закриття я БЕЗРОБІТНИЙ і буду собі звідти тянути потрохи на півко і сіжкі. Але так склалась ситуація, що в братана Володимир Хомич і його половинки сталась біда і я вирішив що краще ці гроші підуть їм #lotrcrew на бородьбу з недугою #ракхуяк
P.S. Я її розбив до того як дізнався про біду.
P.S.S тепер Ви в курсі, що з БАНКОЮ", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, на лікування онкохворої дівчини луцького фотографа за добу зібрали 388 тисяч.
Зазначимо, у вересні кафе "Виноград" закрилося.
4149497862229442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив у соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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