Чому 15 жовтня не можна вживати алкоголь: народні прикмети
Сьогодні, 11:20
15 жовтня вшановується пам'ять трьох мучеників: Купріяна, Феоктиста і Юстини, які жили в IV столітті і загинули за християнську віру.
Юстину і Купріяна в народі вважали захисниками від бісів, чаклунів і відьом. Говорили, що це час, у який необхідно позбавлятися від всякої нечисті і мари, - пише Радіо Трек.
Повір'я говорили, якщо людина 15 жовтня не буде вести себе обережно, то на неї нападуть злі сили.
Вважали, що найбільше страждають від злих сил п'яниці, або люди, котрі нехтують релігійними обов'язками - всі вони вважалися грішниками.
Вірили, що чорти можуть з'являтися п'яним людям. Вони не тільки лякають людину, але і виснажують її тіло, часто доводять до самогубства. Саме бісів звинувачували у виникненні такої недуги, як біла гарячка.
15 жовтня - пора весіль і гулянь.
Народні прикмети на 15 жовтня
Сильний дощ і вітер 15 жовтня - зима обіцяє бути холодною
Якщо листопад розпочався 15 жовтня - прикмета, що скоро настануть холоди.
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Юстину і Купріяна в народі вважали захисниками від бісів, чаклунів і відьом. Говорили, що це час, у який необхідно позбавлятися від всякої нечисті і мари, - пише Радіо Трек.
Повір'я говорили, якщо людина 15 жовтня не буде вести себе обережно, то на неї нападуть злі сили.
Вважали, що найбільше страждають від злих сил п'яниці, або люди, котрі нехтують релігійними обов'язками - всі вони вважалися грішниками.
Вірили, що чорти можуть з'являтися п'яним людям. Вони не тільки лякають людину, але і виснажують її тіло, часто доводять до самогубства. Саме бісів звинувачували у виникненні такої недуги, як біла гарячка.
15 жовтня - пора весіль і гулянь.
Народні прикмети на 15 жовтня
Сильний дощ і вітер 15 жовтня - зима обіцяє бути холодною
Якщо листопад розпочався 15 жовтня - прикмета, що скоро настануть холоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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