У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



Практично щоранку інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які чергують в парку, помічають рибалок. Муніципали проводять з рибалками профілактичні бесіди та нагадують, що в каналах ловити рибу заборонено відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України.



Довідково:



Ловити рибу не можна у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо; на водоймах, що не визначені органами рибоохорони як такі, на яких дозволено любительське рибальство.

Також з метою відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану меліоративної системи в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки шляхом біологічної меліорації весною 2018 року за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища проведено зариблення каналів парку 2-річним мальком рослиноїдних видів риб: білий амур – 72 кг, білий і строкатий товстолобики – 150 кг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри заборону рибалити в каналах Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки лучани продовжують ловити там рибу.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.Практично щоранку інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які чергують в парку, помічають рибалок. Муніципали проводять з рибалками профілактичні бесіди та нагадують, що в каналах ловити рибу заборонено відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України.

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