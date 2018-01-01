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У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО

У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО
Попри заборону рибалити в каналах Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки лучани продовжують ловити там рибу.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

Практично щоранку інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які чергують в парку, помічають рибалок. Муніципали проводять з рибалками профілактичні бесіди та нагадують, що в каналах ловити рибу заборонено відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України.

Довідково:

Ловити рибу не можна у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо; на водоймах, що не визначені органами рибоохорони як такі, на яких дозволено любительське рибальство.
Також з метою відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану меліоративної системи в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки шляхом біологічної меліорації весною 2018 року за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища проведено зариблення каналів парку 2-річним мальком рослиноїдних видів риб: білий амур – 72 кг, білий і строкатий товстолобики – 150 кг.

У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО
У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО
У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО

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Теги: муніципали, рибалки
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Коментарі 1
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Як би муніципали виконували свої обов'язки і реагували на те що їм казали що ловлять рибу а не на лавці штани протирали
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