День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
Сьогодні, 19:25
В неділю 14-го жовтня у Володимирі-Волинському відбулися урочисті заходи до Дня захисника України.
На площі Героїв, спершу відбулося богослужіння та панахида за загиблими учасниками бойових дій, які тривають на Сході, - пише Буг.
Представники міської та районної влади поклали квіти до стели Пам’яті.
Неподалік стели, розгорнулася виставка військової техніки. Діти мали змогу не лише сфотографуватися біля бойової техніки, але й побувати в кабінах БТРів. Допомагали дітям в цьому військовослужбовці.
Також всіх охочих на святкуванні пригощали військовою польовою кухнею.
Учні педагогічного коледжу плели маскувальну сітку.
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На площі Героїв, спершу відбулося богослужіння та панахида за загиблими учасниками бойових дій, які тривають на Сході, - пише Буг.
Представники міської та районної влади поклали квіти до стели Пам’яті.
Неподалік стели, розгорнулася виставка військової техніки. Діти мали змогу не лише сфотографуватися біля бойової техніки, але й побувати в кабінах БТРів. Допомагали дітям в цьому військовослужбовці.
Також всіх охочих на святкуванні пригощали військовою польовою кухнею.
Учні педагогічного коледжу плели маскувальну сітку.
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