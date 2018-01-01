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День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО

День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
В неділю 14-го жовтня у Володимирі-Волинському відбулися урочисті заходи до Дня захисника України.

На площі Героїв, спершу відбулося богослужіння та панахида за загиблими учасниками бойових дій, які тривають на Сході, - пише Буг.

Представники міської та районної влади поклали квіти до стели Пам’яті.

Неподалік стели, розгорнулася виставка військової техніки. Діти мали змогу не лише сфотографуватися біля бойової техніки, але й побувати в кабінах БТРів. Допомагали дітям в цьому військовослужбовці.

Також всіх охочих на святкуванні пригощали військовою польовою кухнею.

Учні педагогічного коледжу плели маскувальну сітку.

День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО


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Теги: День захисника
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