День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО





На площі Героїв, спершу відбулося богослужіння та панахида за загиблими учасниками бойових дій, які тривають на Сході, - пише



Представники міської та районної влади поклали квіти до стели Пам’яті.



Неподалік стели, розгорнулася виставка військової техніки. Діти мали змогу не лише сфотографуватися біля бойової техніки, але й побувати в кабінах БТРів. Допомагали дітям в цьому військовослужбовці.



Також всіх охочих на святкуванні пригощали військовою польовою кухнею.



Учні педагогічного коледжу плели маскувальну сітку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В неділю 14-го жовтня у Володимирі-Волинському відбулися урочисті заходи до Дня захисника України.На площі Героїв, спершу відбулося богослужіння та панахида за загиблими учасниками бойових дій, які тривають на Сході, - пише Буг Представники міської та районної влади поклали квіти до стели Пам’яті.Неподалік стели, розгорнулася виставка військової техніки. Діти мали змогу не лише сфотографуватися біля бойової техніки, але й побувати в кабінах БТРів. Допомагали дітям в цьому військовослужбовці.Також всіх охочих на святкуванні пригощали військовою польовою кухнею.Учні педагогічного коледжу плели маскувальну сітку.

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