«Старий шлях» з Любитова до Колодяжного стане новою об’їзною дорогою

10 вересня цього року на зустрічі з народним депутатом Українижителі села Любитів вкотре порушили питання залізничного переїзду: із зверненням від громади до нардепа звернулась директорка місцевої школи Віта Чуль:“Через те, що переїзд при в’їзді в село часто і надовго закривають, були випадки, коли пожежна машина вчасно не встигала на виклик, а наш “Шкільний автобус” неодноразово чекав по півгодини перед шлагбаумом. У вранішні години люди не встигають на роботу. Відтак, аби вирішити проблему, треба зробити об’їзну дорогу до Колодяжного. У селі кажуть, що залізничники перекладатимуть колії, тож готові продати вживаний щебінь: з нього можна було б облаштувати перший шар такої дороги...”Тоді ж Степан Івахів зазначив, що бачить два шляхи вирішення проблеми: або місцеві громади зроблять первинну документацію і візьмуть об’їзну дорогу на баланс, або ж це має зробити Ковельська РДА. На зустрічі був присутній і голова Ковельської райдержадміністрації Віктор Козак, також добре обізнаний з цією проблемою. Тож від слів вирішили перейти до діла, об’єднавши зусилля народного депутата, районної влади та місцевих громад. Як результат — уже за місяць є не просто плани будівництва об’їзної дороги з Любитова до Колодяжного, а й перші її обриси.80-річний житель Любитовазранку завів свого міні-тракторця, завантажив у причіп потрібний для роботи реманент та вирушив в напрямку Колодяжного. Але не звичною асфальтовою дорогою через “злощасний” переїзд, а “старим шляхом”, через ліс.Там уже зібралось півтора десятка небайдужих людей на толоку, розчищати полотно майбутньої об’їзної дороги від кущів та порослі."Колись цими стежками напевно ходила Леся Українка", - розповідає Іван Григорович."Тож наша ініціатива має й патріотичний підтекст: відновимо “старий шлях” - і буде пряма “Лесина дорога” прямо до її садиби. Зробимо добре діло самі для себе".Поруч із ветераном працюють працівники та депутати Любитівської сільради, громадські активісти. Людей хоч і небагато, але до діла взялися завзято.“Я всіх, кого зустрів, запрошував на толоку, - каже житель Любитова Станіслав Білик. - У нас і на магазині об’яви про толоку були, але зібралося небагато. Відповідь людей така: є 450 дворів, то чого маю йти саме я?"Багато людей в Ковелі на роботі, або поїхав на заробітки до Польщі. Хтось у полі працює, багато одиноких пенсіонерів, пільговиків. Перші рази на толоку збиралося десь до 15 людей, працювали вручну, без техніки. А вже потім нам допомагали і лісівники, і школярі, і техніка пішла. Тож бачите, вже й дорога “вимальовується”, - доповнює активіста секретар Любитівської сільської ради“Старий шлях” - це стратегічна дорога від Любитова до Колодяжного. Нова об’їзна не лише полегшить сполучення для людей, а й забезпечить вчасний доїзд в село спецтехніки — пожежної машини та “швидкої”. Важливо, що ініціативу нашої громади по відновленню дороги підтримав і народний депутат України Степан Івахів, і районна влада. Так всі гуртом зробимо корисну справу для наших людей - долучається до нашої розмови землевпорядник та депутат сільської радиВід Колодяжного грунтове полотно дороги взялися розчищати мешканці місцевої об’єднаної територіальної громади. У напрямку Любитова рухаються і два потужних бульдозери Т-130: техніку надали залізничники, а благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” виділив 2 тонни дизельного пального для її роботи. Важливо, що паралельно грунтовій дорозі залізничники модернізують стару колію на відрізку перегону Ковель-Любитів: роботи вже впритул наближаються до “сумнозвісного” Любитівського переїзду. Це дасть змогу закупити за оптимальною ціною щебінь, який раніше використовувався для утримання колії. В подальшому його використають для облаштування дорожнього полотна майбутньої об’їзної дороги з Любитова до Колодяжного.Координує роботи на об’єкті голова Ковельської райдержадміністрації"Загальна протяжність нової об’їзної дороги — 3,3 кілометра. Будуємо господарським способом. А допомогти нам зголосилися не лише залізничники, а й лісівники, дорожники, підприємець Олександр Шайнюк також допоміг технікою. Як депутат обласної ради я залучаю і свій фінансовий ресурс. Ще коли ми тільки-но обговорювали плани будівництва нової об’їзної дороги з народним депутатом України Степаном Івахівим, він висловив впевненість, що, об’єднавши зусилля громад, виконавчої та представницької влади, ми обов’язково вирішимо цю проблему. І сьогодні у мене вже немає сумніву, що це станеться. А щодо того, як її утримувати — це вже суто технічне питання, його вирішать чиновники. Найголовніше, що цією дорогою зможуть користуватися люди, які не витрачатимуть дорогоцінний час в очікуванні того, коли ж відкриється шлагбаум на залізничному переїзді".