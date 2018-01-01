Гройсман похвалився ідеальною волинською трасою. ВІДЕО
Сьогодні, 21:50
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман показав, як відремонтували волинську трасу.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Траса Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне починається на кордоні з Польщею і є одним із транспортних коридорів ЄС. Ця ділянка траси не ремонтувалася з 70-х років. У 2017-2018 роках ми відремонтували більше 72 км цієї дороги", - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Траса Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне починається на кордоні з Польщею і є одним із транспортних коридорів ЄС. Ця ділянка траси не ремонтувалася з 70-х років. У 2017-2018 роках ми відремонтували більше 72 км цієї дороги", - йдеться у дописі.
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