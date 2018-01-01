У «Промені» відкриють караоке*





Про це аовідомляє прес-служба розважального центру.



Сучасний репертуар, смачна кухня та можливість святкування днів народжень, корпоративів та дівчачих чи чоловічих вечірок - усе це пропонують у закладі.



«George’s Club» обіцяє вразити своєю вишуканістю, сервісом і мистецтвом справжнього елегантного відпочинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У боулінг-більярд клубі «George’s Club», що на 3-му поверсі розважального центру «Промінь», вже у листопаді відкриють караоке-зал.Про це аовідомляє прес-служба розважального центру.Сучасний репертуар, смачна кухня та можливість святкування днів народжень, корпоративів та дівчачих чи чоловічих вечірок - усе це пропонують у закладі.«George’s Club» обіцяє вразити своєю вишуканістю, сервісом і мистецтвом справжнього елегантного відпочинку.

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