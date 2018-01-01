вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» відкриють караоке*

У «Промені» відкриють караоке*
У боулінг-більярд клубі «George’s Club», що на 3-му поверсі розважального центру «Промінь», вже у листопаді відкриють караоке-зал.

Про це аовідомляє прес-служба розважального центру.

Сучасний репертуар, смачна кухня та можливість святкування днів народжень, корпоративів та дівчачих чи чоловічих вечірок - усе це пропонують у закладі.

«George’s Club» обіцяє вразити своєю вишуканістю, сервісом і мистецтвом справжнього елегантного відпочинку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «George’s Club», Промінь, караоке
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія на Волині: чоловік загинув на залізничному переїзді
Сьогодні, 21:09
У «Промені» відкриють караоке*
Сьогодні, 20:59
Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком
Сьогодні, 20:37
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
Сьогодні, 19:25
Меган Маркл вагітна: коли народиться первісток королівського подружжя
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
Арсен Мірзоян виступить у «Промені»* Арсен Мірзоян виступить у «Промені»*
14 жовтень, 23:06
Нова пікантна вистава у Промені* Нова пікантна вистава у Промені*
14 жовтень, 18:42
Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»* Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»*
13 жовтень, 22:15
У «Промені» виступлять «Kozak System»* У «Промені» виступлять «Kozak System»*
13 жовтень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна аварія на Волині: чоловік загинув на залізничному переїзді
Сьогодні, 21:09
 0
У «Промені» відкриють караоке*
Сьогодні, 20:59
 0
Педофіл ганявся за дітьми з ножем і молотком
Сьогодні, 20:37
 0
День захисника у Володимирі-Волинському: як це було. ФОТО
Сьогодні, 19:25
 0
Меган Маркл вагітна: коли народиться первісток королівського подружжя
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8