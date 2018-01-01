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Смертельна аварія на Волині: чоловік загинув на залізничному переїзді

Смертельна аварія на Волині: чоловік загинув на залізничному переїзді
На залізничному переїзді поблизу села Паридуби Старовижівського району трапилась ДТП.

Про це повідомляє видання Район.Ковель з посиланням на власні джерела.

Автомобіль Ford перебував на залізничному переїзді під час руху локомотива. Внаслідок ДТП загинув мешканець міста Ковеля, 1970 року народження.

Зображення ілюстративне

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Теги: аварія, ДТП, Паридуби
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