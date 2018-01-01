Смертельна аварія на Волині: чоловік загинув на залізничному переїзді





Про це повідомляє видання



Автомобіль Ford перебував на залізничному переїзді під час руху локомотива. Внаслідок ДТП загинув мешканець міста Ковеля, 1970 року народження.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничному переїзді поблизу села Паридуби Старовижівського району трапилась ДТП.Про це повідомляє видання Район.Ковель з посиланням на власні джерела.Автомобіль Ford перебував на залізничному переїзді під час руху локомотива. Внаслідок ДТП загинув мешканець міста Ковеля, 1970 року народження.

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