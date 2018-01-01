Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО





Чемпіонат відбувався у трьох вагових категорія.



Результати волинян такі:



5 місце - Богдан Стрижевський, вагова категорія до 95кг.



6 місце - Василь Петрищак, вагова категорія до 95кг.



6 місце - Вадим Євтушик, вагова категорія до 110кг.



6 місце - Павло Міщук, вагова категорія 110+.



До слова, участь у турнірі взяли понад 45 учасників.



Того ж дня відбувався і Відкритий кубок міністра МВС зі стронгмену, на відкриття якого завітав керівник Нацполіції, почесний громадянин Луцька - Олександр Фацевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На всеукраїнських змаганнях Чемпіонату України зі стронгмену, який відбувся 14 жовтня у Києві, вперше дебютували волиняни.Чемпіонат відбувався у трьох вагових категорія.Результати волинян такі:5 місце -, вагова категорія до 95кг.6 місце -, вагова категорія до 95кг.6 місце -, вагова категорія до 110кг.6 місце -, вагова категорія 110+.До слова, участь у турнірі взяли понад 45 учасників.Того ж дня відбувався і Відкритий кубок міністра МВС зі стронгмену, на відкриття якого завітав керівник Нацполіції, почесний громадянин Луцька -

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