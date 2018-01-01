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Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО

Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО
На всеукраїнських змаганнях Чемпіонату України зі стронгмену, який відбувся 14 жовтня у Києві, вперше дебютували волиняни.

Чемпіонат відбувався у трьох вагових категорія.

Результати волинян такі:

5 місце - Богдан Стрижевський, вагова категорія до 95кг.

6 місце - Василь Петрищак, вагова категорія до 95кг.

6 місце - Вадим Євтушик, вагова категорія до 110кг.

6 місце - Павло Міщук, вагова категорія 110+.

До слова, участь у турнірі взяли понад 45 учасників.

Того ж дня відбувався і Відкритий кубок міністра МВС зі стронгмену, на відкриття якого завітав керівник Нацполіції, почесний громадянин Луцька - Олександр Фацевич.

Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО
Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО
Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО

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Теги: стронгмени, Волинь
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