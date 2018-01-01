Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 02:29
На всеукраїнських змаганнях Чемпіонату України зі стронгмену, який відбувся 14 жовтня у Києві, вперше дебютували волиняни.
Чемпіонат відбувався у трьох вагових категорія.
Результати волинян такі:
5 місце - Богдан Стрижевський, вагова категорія до 95кг.
6 місце - Василь Петрищак, вагова категорія до 95кг.
6 місце - Вадим Євтушик, вагова категорія до 110кг.
6 місце - Павло Міщук, вагова категорія 110+.
До слова, участь у турнірі взяли понад 45 учасників.
Того ж дня відбувався і Відкритий кубок міністра МВС зі стронгмену, на відкриття якого завітав керівник Нацполіції, почесний громадянин Луцька - Олександр Фацевич.
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Чемпіонат відбувався у трьох вагових категорія.
Результати волинян такі:
5 місце - Богдан Стрижевський, вагова категорія до 95кг.
6 місце - Василь Петрищак, вагова категорія до 95кг.
6 місце - Вадим Євтушик, вагова категорія до 110кг.
6 місце - Павло Міщук, вагова категорія 110+.
До слова, участь у турнірі взяли понад 45 учасників.
Того ж дня відбувався і Відкритий кубок міністра МВС зі стронгмену, на відкриття якого завітав керівник Нацполіції, почесний громадянин Луцька - Олександр Фацевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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