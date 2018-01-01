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У Луцьку знову спіймали паліїв

У Луцьку знову спіймали паліїв
У Луцьку на території приватних домоволодінь знову розводили багаття.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

За інформацією муніципалів, 15 жовтня на вулиці Львівській, 39 громадяни наскладали купу сухостою та взялися спалювати зілля.

Дуже вчасно на місце вчинення правопорушення приїхали інспектори відділу ГШР департаменту муніципальної варти Луцька та зобов'язали порушників загасити вогонь.

Окрім того, покарали їх адміністративним протоколом за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення "Правил благоустрою міста Луцька".

У Луцьку знову спіймали паліїв


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Теги: Луцьк, палії
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