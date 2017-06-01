«Це було неймовірно страшно»: подробиці трагічного селфі на даху вагона у Луцьку





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«Ми з дівчиною йшли через міст, що проходить над залізничними коліями і раптом побачили яскравий спалах. Потім почули незрозумілий звук і водночас побачили, як на одному з вагонів щось горить. За якусь мить зрозуміли, що то була людина. Моя дівчина лікар, то ж ми кинулися на допомогу! Коли підбігли, побачили, що молодий чоловік горить буквально у нас на очах. У другого теж горів одяг, але не так інтенсивно. Моя дівчина швидко зняла з себе пальто і накинула на «живий факел». У нього горіло все: куртка, штани, футболка. Хлопець знаходився в шоковому стані, таке враження, що в нього була агонія. Але до нього не можна було торкатися, оскільки через його тіло пройшов потужний електричний розряд, який міг уразити. Через який час, коли ми зняли з нього пальто, побачили, що він дихає та живий, але це було неймовірно страшно! Відразу кілька людей викликали швидку, яка прибула за хвилин десять. А також на місці події прибули рятувальники», - розповів очевидець.



Також він зазначив, що хлопці були п’яні та неадекватні. Хоча один із них у нормальному стані, який і побіг по чергового лікаря на вокзалі.



Зі слів очевидця, коли палаюче тіло впало з даху вагону, у нього випав паспорт та телефон. На жаль, телефон не вдалося розблокувати, аби повідомити батькам про трагедію. З паспорта стало зрозуміло, що потерпілому 19 років і мешкає він у Струмівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очевидці розповіли подробиці того, як двоє юнаків у Луцьку вилізли на дах вагона, де їх вдарило струмом і один з них спалахнув як факел. Трагедія сталася ввечері 14 жовтня.Як пише « Твій портал », хлопців було загалом не двоє, вони гуляли компанією і їх було четверо. Але тільки двом з них прийшла думка зробити «святкове» селфі на даху одного з вагонів потягу на залізничному вокзалі обласного центру Волині.«Ми з дівчиною йшли через міст, що проходить над залізничними коліями і раптом побачили яскравий спалах. Потім почули незрозумілий звук і водночас побачили, як на одному з вагонів щось горить. За якусь мить зрозуміли, що то була людина. Моя дівчина лікар, то ж ми кинулися на допомогу! Коли підбігли, побачили, що молодий чоловік горить буквально у нас на очах. У другого теж горів одяг, але не так інтенсивно. Моя дівчина швидко зняла з себе пальто і накинула на «живий факел». У нього горіло все: куртка, штани, футболка. Хлопець знаходився в шоковому стані, таке враження, що в нього була агонія. Але до нього не можна було торкатися, оскільки через його тіло пройшов потужний електричний розряд, який міг уразити. Через який час, коли ми зняли з нього пальто, побачили, що він дихає та живий, але це було неймовірно страшно! Відразу кілька людей викликали швидку, яка прибула за хвилин десять. А також на місці події прибули рятувальники», - розповів очевидець.Також він зазначив, що хлопці були п’яні та неадекватні. Хоча один із них у нормальному стані, який і побіг по чергового лікаря на вокзалі.Зі слів очевидця, коли палаюче тіло впало з даху вагону, у нього випав паспорт та телефон. На жаль, телефон не вдалося розблокувати, аби повідомити батькам про трагедію. З паспорта стало зрозуміло, що потерпілому 19 років і мешкає він у Струмівці.

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