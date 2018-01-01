Показали, як розширюють набережну у Світязі. ФОТО





Про це повідомляє видання "



Нагадаємо, дорогу на вулиці Жовтнева в курортному селі передали на баланс Департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА, провели тендерні процедури та визначили підрядника робіт, яким стала фірма «Вельт-Кепітал».



Наразі будівельники активно працюють на ділянці дороги, встановлюють підпірну стінку, облаштовують доріжки тощо.



Василь Голядинець, голова Шацької райдержадміністрації, який особисто доклав багато зусиль для старту цього надважливого для курортного Світязя проекту, прокоментував ситуацію:



"Як я вже повідомляв, роботи вдалося розпочати завдяки злагодженій роботі районного керівництва, за сприяння голови Волинської ОДА Олександра Савченка та за підтримки депутатів президентської партії у Києві. Погода сприяє будівництву, будівельники працюють злагоджено і професійно, тому є надія, що до кінця року ми завершимо роботи з розширення ділянки дороги протяжністю 1,3 км. І до початку наступного літнього сезону порадуємо відпочивальників європейським комфортом".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Світязь тривають роботи з розширення дороги в рамках проекту облаштування рекреаційної території на землях постійного користування Шацького національного природного парку в межах берегової лінії озера Світязь (від бази відпочинку ФМІ до метеостанції).Про це повідомляє видання " Район.Шацьк ".Нагадаємо, дорогу на вулиці Жовтнева в курортному селі передали на баланс Департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА, провели тендерні процедури та визначили підрядника робіт, яким стала фірма «Вельт-Кепітал».Наразі будівельники активно працюють на ділянці дороги, встановлюють підпірну стінку, облаштовують доріжки тощо., голова Шацької райдержадміністрації, який особисто доклав багато зусиль для старту цього надважливого для курортного Світязя проекту, прокоментував ситуацію:"Як я вже повідомляв, роботи вдалося розпочати завдяки злагодженій роботі районного керівництва, за сприяння голови Волинської ОДАта за підтримки депутатів президентської партії у Києві. Погода сприяє будівництву, будівельники працюють злагоджено і професійно, тому є надія, що до кінця року ми завершимо роботи з розширення ділянки дороги протяжністю 1,3 км. І до початку наступного літнього сезону порадуємо відпочивальників європейським комфортом".

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