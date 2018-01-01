Із лицарями та подарунками: у Луцьку вперше влаштували фестиваль недільних шкіл. ФОТО

У Луцьку провели перший фестиваль православних недільних шкіл «Покров», який організувала Волинська єпархія УПЦ МП.На дійство, яке відбулося 14 жовтня на подвір’ї Волинської духовної семінарії, прибули вихованці та наставники недільних шкіл з приходів кількох благочинь єпархії, а також гості з сусідньої Рівненщини, повідомили на сайті єпархії.Зі слів голови єпархіального відділу у справах молоді ієромонаха, недільна школа при Свято-Покровському кафедральному храмі міста Луцька традиційно влаштовує святкові заходи у цей день, вшановуючи престольне свято парафії. Однак цього року, оскільки день Покрова Божої Матері випала на неділю, було вирішено покликати до себе гостей.До Луцька прибуло 50 дітей з Горохівського благочиння Волинської єпархії, 30 – з села Вишнів Ківерцівського благочиння, по 15 діток привезли їхні наставники з Рожищенської та Любешівської округи, 20 своїх учнів привіз на свято настоятель храму з села Струмівка Луцького району.Також до волинського фестивалю недільних шкіл долучились і представники Рівненської єпархії УПЦ, котрі привезли ще 15 дітей.Традиційно цього дня була підготовлена вистава, частування, а також провели гончарський майстер-клас та лицарський бій.Окрім цього, всі діти підготували свої композиції.