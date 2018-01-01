Із лицарями та подарунками: у Луцьку вперше влаштували фестиваль недільних шкіл. ФОТО
Сьогодні, 04:18
У Луцьку провели перший фестиваль православних недільних шкіл «Покров», який організувала Волинська єпархія УПЦ МП.
На дійство, яке відбулося 14 жовтня на подвір’ї Волинської духовної семінарії, прибули вихованці та наставники недільних шкіл з приходів кількох благочинь єпархії, а також гості з сусідньої Рівненщини, повідомили на сайті єпархії.
Зі слів голови єпархіального відділу у справах молоді ієромонаха Іллі (Вишневського), недільна школа при Свято-Покровському кафедральному храмі міста Луцька традиційно влаштовує святкові заходи у цей день, вшановуючи престольне свято парафії. Однак цього року, оскільки день Покрова Божої Матері випала на неділю, було вирішено покликати до себе гостей.
До Луцька прибуло 50 дітей з Горохівського благочиння Волинської єпархії, 30 – з села Вишнів Ківерцівського благочиння, по 15 діток привезли їхні наставники з Рожищенської та Любешівської округи, 20 своїх учнів привіз на свято настоятель храму з села Струмівка Луцького району.
Також до волинського фестивалю недільних шкіл долучились і представники Рівненської єпархії УПЦ, котрі привезли ще 15 дітей.
Традиційно цього дня була підготовлена вистава, частування, а також провели гончарський майстер-клас та лицарський бій.
Окрім цього, всі діти підготували свої композиції.
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На дійство, яке відбулося 14 жовтня на подвір’ї Волинської духовної семінарії, прибули вихованці та наставники недільних шкіл з приходів кількох благочинь єпархії, а також гості з сусідньої Рівненщини, повідомили на сайті єпархії.
Зі слів голови єпархіального відділу у справах молоді ієромонаха Іллі (Вишневського), недільна школа при Свято-Покровському кафедральному храмі міста Луцька традиційно влаштовує святкові заходи у цей день, вшановуючи престольне свято парафії. Однак цього року, оскільки день Покрова Божої Матері випала на неділю, було вирішено покликати до себе гостей.
До Луцька прибуло 50 дітей з Горохівського благочиння Волинської єпархії, 30 – з села Вишнів Ківерцівського благочиння, по 15 діток привезли їхні наставники з Рожищенської та Любешівської округи, 20 своїх учнів привіз на свято настоятель храму з села Струмівка Луцького району.
Також до волинського фестивалю недільних шкіл долучились і представники Рівненської єпархії УПЦ, котрі привезли ще 15 дітей.
Традиційно цього дня була підготовлена вистава, частування, а також провели гончарський майстер-клас та лицарський бій.
Окрім цього, всі діти підготували свої композиції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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