вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – військові навчання з тероборони. ФОТО

На Волині розпочалися військові навчальні збори з військовозобов’язаними окремого батальйону територіальної оборони, які триватимуть 10 днів.

Про це повідомляє обласний військовий комісаріат.

До практичних занять залучені жителі з усієї Волинської області, які прибули отримати військовий вишкіл. Підготовку бійців батальйону проводять інструктори, які мають досвід бойових дій в районі проведення операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Впродовж навчальних зборів з особовим складом батальйону, безпосередньо в польових умовах, будуть проведені практичні заняття з вогневої підготовки (з виконанням практичних вправ стрільб із стрілецької зброї), тактичної, тактико-спеціальної підготовки, інженерної підготовки, військово-медичної підготовки (надання першої медичної допомоги), підготовки зі зв’язку, мінної безпеки.

Основні завдання навчальних зборів спрямовані на вдосконалення рівня індивідуальної підготовки особового складу, набуття навичок в складі підрозділу та впевнених дій під час виконання завдань за призначенням, зокрема практично навчатися особливостям та порядку несення служби на блокпостах і під час охорони важливих об’єктів і комунікацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: навчання, тероборона, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"тріть оборону" дома - дешевше буде, пияки ви наші ненаглядні.
Відповісти
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як розширюють набережну у Світязі. ФОТО
Сьогодні, 07:20
На Волині – військові навчання з тероборони. ФОТО
Сьогодні, 06:42
Із лицарями та подарунками: у Луцьку вперше влаштували фестиваль недільних шкіл. ФОТО
Сьогодні, 04:18
Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 02:29
Синоптики спрогнозували, коли з України втече «бабине літо»
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
Обережно, ракети: на Волині навчатиметься авіація Обережно, ракети: на Волині навчатиметься авіація
01 вересень, 03:23
На волинському полігоні відбудуться авіаційні навчання На волинському полігоні відбудуться авіаційні навчання
14 травень, 16:28
Волинські танкісти - на навчаннях у Німеччині. ФОТО. ВІДЕО Волинські танкісти - на навчаннях у Німеччині. ФОТО. ВІДЕО
25 квітень, 13:36
На Волині - навчання територіальної оборони На Волині - навчання територіальної оборони
06 липень, 2017, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як розширюють набережну у Світязі. ФОТО
Сьогодні, 07:20
 0
На Волині – військові навчання з тероборони. ФОТО
Сьогодні, 06:42
 0
Із лицарями та подарунками: у Луцьку вперше влаштували фестиваль недільних шкіл. ФОТО
Сьогодні, 04:18
 0
Волинські стронгмени дебютували на національних змаганнях. ФОТО
Сьогодні, 02:29
 0
Синоптики спрогнозували, коли з України втече «бабине літо»
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8