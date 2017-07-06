На Волині – військові навчання з тероборони. ФОТО

На Волині розпочалися військові навчальні збори з військовозобов’язаними окремого батальйону територіальної оборони, які триватимуть 10 днів.Про це повідомляє обласний військовий комісаріат.До практичних занять залучені жителі з усієї Волинської області, які прибули отримати військовий вишкіл. Підготовку бійців батальйону проводять інструктори, які мають досвід бойових дій в районі проведення операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.Впродовж навчальних зборів з особовим складом батальйону, безпосередньо в польових умовах, будуть проведені практичні заняття з вогневої підготовки (з виконанням практичних вправ стрільб із стрілецької зброї), тактичної, тактико-спеціальної підготовки, інженерної підготовки, військово-медичної підготовки (надання першої медичної допомоги), підготовки зі зв’язку, мінної безпеки.Основні завдання навчальних зборів спрямовані на вдосконалення рівня індивідуальної підготовки особового складу, набуття навичок в складі підрозділу та впевнених дій під час виконання завдань за призначенням, зокрема практично навчатися особливостям та порядку несення служби на блокпостах і під час охорони важливих об’єктів і комунікацій.