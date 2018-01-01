Волинянка перерахувала гроші шахраям за неіснуючий товар
Сьогодні, 08:28
38-річна жителька Горохівського району перерахувала на рахунок шахраїв тисячу гривень за неіснуючий товар.
Про це пише Волинь-нова.
Відтак до «продавців» жінка телефонувала не раз. Ті називалися у слухавці і Іванами, і Степанами. Однак, щоб переслати обіцяне, «продавці» навіть пальцями не поворухнули.
А 26-річний горохівчанин в одному з інтернет-магазинів вирішив купити кросівки. Чоловік перерахував 902 гривні, але товару так і не отримав.
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Про це пише Волинь-нова.
Відтак до «продавців» жінка телефонувала не раз. Ті називалися у слухавці і Іванами, і Степанами. Однак, щоб переслати обіцяне, «продавці» навіть пальцями не поворухнули.
А 26-річний горохівчанин в одному з інтернет-магазинів вирішив купити кросівки. Чоловік перерахував 902 гривні, але товару так і не отримав.
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