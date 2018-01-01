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Від сьогодні патрульні штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості

Від сьогодні патрульні штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості
Від 16 жовтня, патрульні штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості.

Її вимірюватимуть за допомогою американського приладу TruCam. Такі були кілька років тому у працівників ДАІ, потім припадали пилом, а нині їх дістали, переналаштували і роздали вже патрульним, – йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Копи мали тиждень на ознайомлення – водіїв зупиняли, але лише попереджали. Нині ж каратимуть гривнею.

Стоятимуть поліцейські на трасах державного значення, та на двох проспектах столиці - Перемоги та Бажана – там, відповідно до рішення Київради, можна їхати 80 кілометрів на годину.

Загалом, швидкість у місті має складати 50 кілометрів на годину. Якщо водій перевищить більш як на 20 кілометрів - він сплатить 255 грн штрафу. Якщо швидкість буде на 50 кілометрів на годину більше дозволеної, доведеться викласти 510 грн штрафу.

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Теги: поліція, Волинь, радар
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