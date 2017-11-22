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«З осінніх зустрічей»: луцький фотограф опублікував світлини жовтогарячих дерев

«З осінніх зустрічей»: луцький фотограф опублікував світлини жовтогарячих дерев
Фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини осінніх осик у Луцьку.

Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«З осінніх зустрічей. Осики - одні з найчудовіших дерев, які зустрічаються мені на шляху в осінь...

Можна до безкінечності стояти під ними і спостерігати, як жовтими метеликами у синю безодню неба падає листя, яке за пів року бачило стільки сходів і заходів, зір і метеорів, обмите дощами і обціловане вітрами... Такий невбагланний плин часу... Нам лишається любуватись ним...» – йдеться у дописі.
«З осінніх зустрічей»: луцький фотограф опублікував світлини жовтогарячих дерев
«З осінніх зустрічей»: луцький фотограф опублікував світлини жовтогарячих дерев
«З осінніх зустрічей»: луцький фотограф опублікував світлини жовтогарячих дерев

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Теги: фото, Луцьк, осінь, природа
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