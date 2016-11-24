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На Вінничині знайшли тіло військовослужбовця

На Вінничині знайшли тіло військовослужбовця
У селі Велика Вулига, що на Вінниччині, знайшли повішеним військовослужбовця ЗСУ.

Інформація про загибель військовослужбовця надійшла з його військової частини 15 жовтня, - пишуть Факти.

Солдат 1988 року народження був кулеметником взводу охорони та оборони батальйону охорони, повідомляється на сайті військової прокуратури Центрального регіону України.

Родичі знайшли його тіло повішеним близько четвертої ранку за адресою проживання його дружини.

За попередньою інформацією, посмертної записки загиблий не залишив.

За фактом загибелі військовою прокуратурою Вінницького гарнізону того ж дня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Теги: солдат, смерть
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