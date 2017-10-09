Двоє волинян стали чемпіонами Європи із бойового самбо
Сьогодні, 09:46
Уродженці села Деревок Любешівського району – брати Іван та Юрій Пасичі, вихованці спортивного клубу «Воїн», на чемпіонаті Європи із бойового самбо здобули перемогу.
Змагання відбувалися у Чехії, - пише газета Нове життя.
У своїх вікових та вагових категоріях Юрій Пасич здобув впевнену перемогу, а Іван став срібним чемпіоном. Загалом же команда здобула друге загальнокомандне місце.
Інформацією та світлинами з цієї події поділився на своїй сторінці у facebook тренер Андрій Зінчук.
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Змагання відбувалися у Чехії, - пише газета Нове життя.
У своїх вікових та вагових категоріях Юрій Пасич здобув впевнену перемогу, а Іван став срібним чемпіоном. Загалом же команда здобула друге загальнокомандне місце.
Інформацією та світлинами з цієї події поділився на своїй сторінці у facebook тренер Андрій Зінчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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