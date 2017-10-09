Двоє волинян стали чемпіонами Європи із бойового самбо

Іван та Юрій Пасичі, вихованці спортивного клубу «Воїн», на чемпіонаті Європи із бойового самбо здобули перемогу.



Змагання відбувалися у Чехії, - пише газета



У своїх вікових та вагових категоріях Юрій Пасич здобув впевнену перемогу, а Іван став срібним чемпіоном. Загалом же команда здобула друге загальнокомандне місце.



Інформацією та світлинами з цієї події поділився на своїй сторінці у facebook тренер Андрій Зінчук.



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