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У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО

У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО
У Нововолинську вкотре познущалися над вітриною магазину «Студія квітів».

Про це повідомив керівник відділу МНС у Нововолинську Руслан Безека, – пише РАДАР.

Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.

Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.

У ніч з 14 на 15 жовтня невідомий підпалив солому: вмить зайнялися декоративне оформлення магазину (на вулиці), пластмаса, обшивка. Вогонь міг перекинутись не лише всередину салону, а й на весь житловий будинок.

Рятувальники ліквідували наслідки підпалу. Повідомлення їм надійшло о 3:44, о 3:45 вони вже були на місці. О 4:00 повернулись у гараж.
У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО
У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО
У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, магазин, скандал, інцидент
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