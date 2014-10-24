У Нововолинську знову поглумилися над магазином квітів. ФОТО
Сьогодні, 10:03
У Нововолинську вкотре познущалися над вітриною магазину «Студія квітів».
Про це повідомив керівник відділу МНС у Нововолинську Руслан Безека, – пише РАДАР.
Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.
Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.
У ніч з 14 на 15 жовтня невідомий підпалив солому: вмить зайнялися декоративне оформлення магазину (на вулиці), пластмаса, обшивка. Вогонь міг перекинутись не лише всередину салону, а й на весь житловий будинок.
Рятувальники ліквідували наслідки підпалу. Повідомлення їм надійшло о 3:44, о 3:45 вони вже були на місці. О 4:00 повернулись у гараж.
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Про це повідомив керівник відділу МНС у Нововолинську Руслан Безека, – пише РАДАР.
Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.
Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.
У ніч з 14 на 15 жовтня невідомий підпалив солому: вмить зайнялися декоративне оформлення магазину (на вулиці), пластмаса, обшивка. Вогонь міг перекинутись не лише всередину салону, а й на весь житловий будинок.
Рятувальники ліквідували наслідки підпалу. Повідомлення їм надійшло о 3:44, о 3:45 вони вже були на місці. О 4:00 повернулись у гараж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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