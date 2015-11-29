Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО





Про це Юлія Романюк повідомила на порталі



«Нещодавно набув значного розголосу занедбаний дитячий майданчик на пр. Молоді. Він не один такий.



У нас правда не так багато дітей тут грається, бо вже немає на чому. Чи не можна його хоча б відремонтувати?» – запитує лучанка.



«Ви подивіться в якому стані гірка! Я знаю, що винні самі люди, але ж у нас все найкраще для дітей чи не так?» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Літній – аварійний дитячий майданчик.Про цеповідомила на порталі Відкрите місто «Нещодавно набув значного розголосу занедбаний дитячий майданчик на пр. Молоді. Він не один такий.У нас правда не так багато дітей тут грається, бо вже немає на чому. Чи не можна його хоча б відремонтувати?» – запитує лучанка.«Ви подивіться в якому стані гірка! Я знаю, що винні самі люди, але ж у нас все найкраще для дітей чи не так?» – йдеться у дописі.

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