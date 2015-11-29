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Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО

Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО
У Луцьку на вулиці Літній – аварійний дитячий майданчик.

Про це Юлія Романюк повідомила на порталі Відкрите місто.

«Нещодавно набув значного розголосу занедбаний дитячий майданчик на пр. Молоді. Він не один такий.

У нас правда не так багато дітей тут грається, бо вже немає на чому. Чи не можна його хоча б відремонтувати?» – запитує лучанка.

«Ви подивіться в якому стані гірка! Я знаю, що винні самі люди, але ж у нас все найкраще для дітей чи не так?» – йдеться у дописі.

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Теги: дитячий майданчик, Луцьк, Літня
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