Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У Луцьку на вулиці Літній – аварійний дитячий майданчик.
Про це Юлія Романюк повідомила на порталі Відкрите місто.
«Нещодавно набув значного розголосу занедбаний дитячий майданчик на пр. Молоді. Він не один такий.
У нас правда не так багато дітей тут грається, бо вже немає на чому. Чи не можна його хоча б відремонтувати?» – запитує лучанка.
«Ви подивіться в якому стані гірка! Я знаю, що винні самі люди, але ж у нас все найкраще для дітей чи не так?» – йдеться у дописі.
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Про це Юлія Романюк повідомила на порталі Відкрите місто.
«Нещодавно набув значного розголосу занедбаний дитячий майданчик на пр. Молоді. Він не один такий.
У нас правда не так багато дітей тут грається, бо вже немає на чому. Чи не можна його хоча б відремонтувати?» – запитує лучанка.
«Ви подивіться в якому стані гірка! Я знаю, що винні самі люди, але ж у нас все найкраще для дітей чи не так?» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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