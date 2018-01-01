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Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО

Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
У мережі з'явилися оригінальні світлини пернатих мешканців Цуманської пущі, що на Волині.

Фотодобірку опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

"Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій орнітофауни Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща". Фото будуть постійно оновлюватись. Автори: Палько С., Кукшин О., Грицюк Ю., Савчук П.Л, Омельчук О., Гнєзділова О., та інші", - йдеться у дописі.

Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО

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Теги: Цуманська пуща, фото, природа
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