Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО





Фотодобірку опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.



"Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій орнітофауни Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща". Фото будуть постійно оновлюватись. Автори: Палько С., Кукшин О., Грицюк Ю., Савчук П.Л, Омельчук О., Гнєзділова О., та інші", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися оригінальні світлини пернатих мешканців Цуманської пущі, що на Волині.Фотодобірку опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook."Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій орнітофауни Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща". Фото будуть постійно оновлюватись. Автори: Палько С., Кукшин О., Грицюк Ю., Савчук П.Л, Омельчук О., Гнєзділова О., та інші", - йдеться у дописі.

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