Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Сьогодні, 11:04
У мережі з'явилися оригінальні світлини пернатих мешканців Цуманської пущі, що на Волині.
Фотодобірку опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.
"Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій орнітофауни Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща". Фото будуть постійно оновлюватись. Автори: Палько С., Кукшин О., Грицюк Ю., Савчук П.Л, Омельчук О., Гнєзділова О., та інші", - йдеться у дописі.
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Фотодобірку опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.
"Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій орнітофауни Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща". Фото будуть постійно оновлюватись. Автори: Палько С., Кукшин О., Грицюк Ю., Савчук П.Л, Омельчук О., Гнєзділова О., та інші", - йдеться у дописі.
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