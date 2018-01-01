На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
Сьогодні, 11:08
У Ковелі на вулиці Липинського сталася аарія з потерпілими.
Про це Район.Ковель повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Волинській області.
Аварія відбулася 15 жовтня.
Водій маршрутки № 1а «Льонзавод – вул. Загородня», 1978 року народження, керуючи «Мерседес Спрінтер» не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя з подальшим перекиданням.
Двох пасажирів направили до Ковельської Центральної районної лікарні.
Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
Фото ілюстративне
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Про це Район.Ковель повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Волинській області.
Аварія відбулася 15 жовтня.
Водій маршрутки № 1а «Льонзавод – вул. Загородня», 1978 року народження, керуючи «Мерседес Спрінтер» не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя з подальшим перекиданням.
Двох пасажирів направили до Ковельської Центральної районної лікарні.
Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
Фото ілюстративне
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