На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні





Про це



Аварія відбулася 15 жовтня.



Водій маршрутки № 1а «Льонзавод – вул. Загородня», 1978 року народження, керуючи «Мерседес Спрінтер» не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя з подальшим перекиданням.



Двох пасажирів направили до Ковельської Центральної районної лікарні.



Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.



Фото ілюстративне

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