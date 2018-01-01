вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні

На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
У Ковелі на вулиці Липинського сталася аарія з потерпілими.

Про це Район.Ковель повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Волинській області.

Аварія відбулася 15 жовтня.

Водій маршрутки № 1а «Льонзавод – вул. Загородня», 1978 року народження, керуючи «Мерседес Спрінтер» не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя з подальшим перекиданням.

Двох пасажирів направили до Ковельської Центральної районної лікарні.

Патрульні забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, маршрутка, аварія, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть під колесами поїзда: подробиці трагедії на Волині
Сьогодні, 11:21
У Луцьку не можуть поділити гроші на «Округи без депутатів»
Сьогодні, 11:18
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
Сьогодні, 11:08
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Переніс декілька операцій на мозку: закликають допомогти маленькому волинянину
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
04 жовтень, 00:46
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію. ФОТО У Ковелі п'яний водій скоїв аварію. ФОТО
19 вересень, 09:04
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
12 вересень, 13:35
У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху» У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху»
07 вересень, 14:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Деталі аварії на Волині, у якій перекинулась маршрутка
Сьогодні, 11:24
 0
Смерть під колесами поїзда: подробиці трагедії на Волині
Сьогодні, 11:21
 0
У Луцьку не можуть поділити гроші на «Округи без депутатів»
Сьогодні, 11:18
 0
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
Сьогодні, 11:08
 0
Показали пернатих мешканців волинського заповідника. ФОТО
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8