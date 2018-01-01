У Луцьку не можуть поділити гроші на «Округи без депутатів»

У Луцьку поки не розподілили 1,2 мільйона гривень на програму «Округи без депутатів».Про це йшлося у вівторок, 16 жовтня, під час засідання комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Голова комісіїрозповів, що до 1 вересня від кожного округу подали декілька заявок, серед яких – капітальні ремонти, встановлення дитячих майданчиків. Більшість із них значно перевищують ліміт у 100 тисяч гривень.«Потрібно проїхатись по цих дворах. Я думаю, що майданчики у деяких є і перебувають у хорошому стані. Треба подивитися і вже потім демократичним шляхом проголосувати», - сказав він.Директор департаменту ЖКГзауважив, що кожне ОСББ, яке подавало заявку, не вказало на що саме потрібно витратити заявлені кошти, тому комунальники самі розпитували, що необхідно встановити на дитячих майданчиках.Депутатвідзначив, що раніше говорили про «розпорошення» коштів на декілька округів. Він вважає, що недоцільно буде встановити у декількох дворах по одній гойдалці, а ліпше облаштувати один дитячий майданчик, але повністю.«На проспекті Відродження, 43 є 12 під’їздів. Ми чекали майданчик уже з квітня. Там поставили якийсь тенісний стіл. Діти дуже чекають. У нас взагалі нічого немає», - звернулася лучанкаЗа словами, «однією булкою хліба всіх не нагодуєш», адже надійшли заявки й на 490 тисяч гривень, хоч на кожен округ є лише 100 тисяч гривень, тому треба визначити, що і в якому дворі треба встановити.«У мене складається враження, що ці гроші не повинні освоїтися. На минулій комісії була така негативна енергетика, мовляв, хто вам сказав про комісію і чому ви сюди прийшли. Нам не хочеться сваритися. За вересень нічого не зрушило з мертвої точки. Вам просто не подобається, що це програма Покровського, бо він не того окрасу», - обурився голова ОСББ «Альянс-Луцьк»Представник будинку на проспекті Соборності, 13 наголосив, що від підтоплення підвалу на стінах багатоповерхівки пішли тріщини.Натомістьнагадав, що капітальні ремонти, відповідно до внесених нещодавно змін у програму, фінансуються за умови співфінансування 50 на 50 чи 70 на 30, тож мешканцям потрібно перерахувати половину від необхідних 47 тисяч.Зрештою члени комісії вирішили виїжджати на місця, оцінити ситуацію і після цього приймати рішення про розподіл коштів на «Округи без депутатів». Обранці громади пообіцяли впоратися з питанням до кінця тижня.