Смерть під колесами поїзда: подробиці трагедії на Волині
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Повідомили, як сталася трагедія на залізничному переїзді у Турійському районі.
Учора, 15 жовтня, на залізничному перегоні у Турійському районі вантажний тепловоз зіткнувся із автомобілем «Ford», - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Внаслідок зіткнення водій легковика загинув.
За кермом автомобіля перебував 48-річний житель міста Ковель.
Під час перетину залізничного переїзду водій не надав перевагу у русі тепловозу, внаслідок чого потяг та автомобіль зіткнулися.
Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Учора, 15 жовтня, на залізничному перегоні у Турійському районі вантажний тепловоз зіткнувся із автомобілем «Ford», - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Внаслідок зіткнення водій легковика загинув.
За кермом автомобіля перебував 48-річний житель міста Ковель.
Під час перетину залізничного переїзду водій не надав перевагу у русі тепловозу, внаслідок чого потяг та автомобіль зіткнулися.
Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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