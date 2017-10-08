Смерть під колесами поїзда: подробиці трагедії на Волині





Учора, 15 жовтня, на залізничному перегоні у Турійському районі вантажний тепловоз зіткнувся із автомобілем «Ford», - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Внаслідок зіткнення



За кермом автомобіля перебував 48-річний житель міста Ковель.



Під час перетину залізничного переїзду водій не надав перевагу у русі тепловозу, внаслідок чого потяг та автомобіль зіткнулися.



Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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