Деталі аварії на Волині, у якій перекинулась маршрутка





Внаслідок автопригоди четверо пасажирів маршрутки та 40-річний водій отримали тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Волинській області.



Після надання медичної допомоги не госпіталізувались.



За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.







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