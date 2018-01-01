Деталі аварії на Волині, у якій перекинулась маршрутка
Сьогодні, 11:24
В Ковелі на вулиці Грушевського під час руху перекинулося маршрутне таксі.
Внаслідок автопригоди четверо пасажирів маршрутки та 40-річний водій отримали тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Волинській області.
Після надання медичної допомоги не госпіталізувались.
За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Внаслідок автопригоди четверо пасажирів маршрутки та 40-річний водій отримали тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Волинській області.
Після надання медичної допомоги не госпіталізувались.
За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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