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Деталі аварії на Волині, у якій перекинулась маршрутка

Деталі аварії на Волині, у якій перекинулась маршрутка
В Ковелі на вулиці Грушевського під час руху перекинулося маршрутне таксі.

Внаслідок автопригоди четверо пасажирів маршрутки та 40-річний водій отримали тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Волинській області.

Після надання медичної допомоги не госпіталізувались.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



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Теги: аварія, маршрутка
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