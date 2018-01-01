Юний волинянин підкорив журі на міжнародному конкурсі талантів





Хлопець професійно виконав пісню із конкурсу Євробачення-2018 «Nobody but you», за що отримав диплом і кубок, - пише



У конкурсі брали участь представники з Нідерландів, України, Білорусі та Молдови.



«На Gold Star потрапив сам, просто надіслав заявку в інтернеті. Я виступав від Будинку школяра, а директорка цього закладу Світлана Шваліковська мені давала поради і підтримувала», – розповів Андрій.



До речі, оцінювало конкурсантів зіркове журі: оперна співачка, актриса і поетеса Ірина Українець, співак, режисер, вокальний тренер Кір Каплуновський, співак, музичний продюсер, композитор Дмитро Сисоєв, співачка KOLA.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин Андрій Ковальський здобув І місце на конкурсі "Gold Star" в номінації «Вокал» в четвертій віковій категорії.Хлопець професійно виконав пісню із конкурсу Євробачення-2018 «Nobody but you», за що отримав диплом і кубок, - пише Район. Любомль У конкурсі брали участь представники з Нідерландів, України, Білорусі та Молдови.«На Gold Star потрапив сам, просто надіслав заявку в інтернеті. Я виступав від Будинку школяра, а директорка цього закладу Світлана Шваліковська мені давала поради і підтримувала», – розповів Андрій.До речі, оцінювало конкурсантів зіркове журі: оперна співачка, актриса і поетеса, співак, режисер, вокальний тренер, співак, музичний продюсер, композитор, співачка

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