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Юний волинянин підкорив журі на міжнародному конкурсі талантів

Юний волинянин підкорив журі на міжнародному конкурсі талантів
Волинянин Андрій Ковальський здобув І місце на конкурсі "Gold Star" в номінації «Вокал» в четвертій віковій категорії.

Хлопець професійно виконав пісню із конкурсу Євробачення-2018 «Nobody but you», за що отримав диплом і кубок, - пише Район. Любомль.

У конкурсі брали участь представники з Нідерландів, України, Білорусі та Молдови.

«На Gold Star потрапив сам, просто надіслав заявку в інтернеті. Я виступав від Будинку школяра, а директорка цього закладу Світлана Шваліковська мені давала поради і підтримувала», – розповів Андрій.

До речі, оцінювало конкурсантів зіркове журі: оперна співачка, актриса і поетеса Ірина Українець, співак, режисер, вокальний тренер Кір Каплуновський, співак, музичний продюсер, композитор Дмитро Сисоєв, співачка KOLA.

Юний волинянин підкорив журі на міжнародному конкурсі талантів
Юний волинянин підкорив журі на міжнародному конкурсі талантів

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Теги: конкурс, музика, діти
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