Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО

У мережі з'явилися добірка фотографій яскравих грибів, які ростуть у Ківерцівському районі.Їх знайшов фотограф. Знімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook."Алеурія аурантіа (Aleuria aurantia). Трапились мені такі незвичайні грибочки, цікаво те, що вони вважаються їстівними і їх можна вживати у сирому вигляді для прикраси салатів або як десерт. Ківерцівський район, 15.10.18", - йдеться у дописі.