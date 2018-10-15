Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО
Сьогодні, 11:50
У мережі з'явилися добірка фотографій яскравих грибів, які ростуть у Ківерцівському районі.
Їх знайшов фотограф Максим Рудік. Знімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Алеурія аурантіа (Aleuria aurantia). Трапились мені такі незвичайні грибочки, цікаво те, що вони вважаються їстівними і їх можна вживати у сирому вигляді для прикраси салатів або як десерт. Ківерцівський район, 15.10.18", - йдеться у дописі.
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Їх знайшов фотограф Максим Рудік. Знімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Алеурія аурантіа (Aleuria aurantia). Трапились мені такі незвичайні грибочки, цікаво те, що вони вважаються їстівними і їх можна вживати у сирому вигляді для прикраси салатів або як десерт. Ківерцівський район, 15.10.18", - йдеться у дописі.
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