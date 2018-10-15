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Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО

Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО
У мережі з'явилися добірка фотографій яскравих грибів, які ростуть у Ківерцівському районі.

Їх знайшов фотограф Максим Рудік. Знімки він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Алеурія аурантіа (Aleuria aurantia). Трапились мені такі незвичайні грибочки, цікаво те, що вони вважаються їстівними і їх можна вживати у сирому вигляді для прикраси салатів або як десерт. Ківерцівський район, 15.10.18", - йдеться у дописі.

Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО
Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО
Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО
Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО
Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО
Волинянин натрапив на дивні їстівні гриби. ФОТО

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Теги: гриби, Максим Рудік, фото
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