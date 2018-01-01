Розповіли, хто з породіль не отримає «пакунок малюка»





На отримання "бебі-боксу" можуть розраховувати майже всі батьки, - пише



Про це розповіла керівник експертної групи директорату соціальних послуг Мінсоцполітики Оксана Сулима. Вона нагадала, що пакет малюка можна отримати після народження дитини, але не пізніше, ніж через 30 днів після цієї дати.





"Передбачено, що під час виписки з пологового будинку мама з дитиною отримують пакет малюка. Вони розписуються лише в акті, тому що вони одразу перевіряють вміст - що є і чого немає. Якщо все нормально, жінка розписується в цьому акті і йде доглядати за своєю дитиною . Якщо в пологовому будинку не буде цього пакета, то його забезпечує орган соціального захисту, але в цьому випадку мама напише заяву", - пояснила Сулима.



Представник Мінсоцполітики уточнила, що приватні пологові будинки не є винятком, в них так само повинен надаватися "пакет малюка". Також, за її словами, якщо у жінки термінові пологи і її не встигли довезти до пологового будинку, то потім вона все одно потрапляє до пологового будинку і отримає допомогу. А ось тим, хто збирається народжувати вдома, допомога від Кабміну не передбачена.



"Виняток є в ситуаціях, коли відмовляються від дитини. Якщо мама відмовляється, дитина залишається в пологовому будинку ... Держава продовжує піклуватися про дитину, і в цьому випадку пакет малюка не надається. Якщо мама захворіла, її не виписують, забирають дитину батько або рідні, тоді вони і отримують "пакет малюка", - додала Сулима.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 9 тисяч українських породіль вже отримали так звані "пакети малюка" для догляду за дитиною в рамках ініціативи Кабміну.На отримання "бебі-боксу" можуть розраховувати майже всі батьки, - пише Обозреватель Про це розповіла керівник експертної групи директорату соціальних послуг Мінсоцполітики. Вона нагадала, що пакет малюка можна отримати після народження дитини, але не пізніше, ніж через 30 днів після цієї дати."Передбачено, що під час виписки з пологового будинку мама з дитиною отримують пакет малюка. Вони розписуються лише в акті, тому що вони одразу перевіряють вміст - що є і чого немає. Якщо все нормально, жінка розписується в цьому акті і йде доглядати за своєю дитиною . Якщо в пологовому будинку не буде цього пакета, то його забезпечує орган соціального захисту, але в цьому випадку мама напише заяву", - пояснила Сулима.Представник Мінсоцполітики уточнила, що приватні пологові будинки не є винятком, в них так само повинен надаватися "пакет малюка". Також, за її словами, якщо у жінки термінові пологи і її не встигли довезти до пологового будинку, то потім вона все одно потрапляє до пологового будинку і отримає допомогу. А ось тим, хто збирається народжувати вдома, допомога від Кабміну не передбачена."Виняток є в ситуаціях, коли відмовляються від дитини. Якщо мама відмовляється, дитина залишається в пологовому будинку ... Держава продовжує піклуватися про дитину, і в цьому випадку пакет малюка не надається. Якщо мама захворіла, її не виписують, забирають дитину батько або рідні, тоді вони і отримують "пакет малюка", - додала Сулима.

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