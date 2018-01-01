У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася





15 жовтня в обід на вулиці Макарова, 38 вистрибнула з вікна і загинула 68-річна жінка, - пише



За попередніми даними, жінка покінчила життя самогубством.



Передсмертної записки вона не залишила, тож мотиви ще з’ясовуватимуть правоохоронці.



Жінка загинула на місці.



Зазначимо, що на Макарова, 38 – малосімейний будинок.

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