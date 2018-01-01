У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася
Сьогодні, 12:10
У Рівному 68-річна жінка вистрибнула з вікна будинку.
15 жовтня в обід на вулиці Макарова, 38 вистрибнула з вікна і загинула 68-річна жінка, - пише Рівне Вечірнє.
За попередніми даними, жінка покінчила життя самогубством.
Передсмертної записки вона не залишила, тож мотиви ще з’ясовуватимуть правоохоронці.
Жінка загинула на місці.
Зазначимо, що на Макарова, 38 – малосімейний будинок.
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15 жовтня в обід на вулиці Макарова, 38 вистрибнула з вікна і загинула 68-річна жінка, - пише Рівне Вечірнє.
За попередніми даними, жінка покінчила життя самогубством.
Передсмертної записки вона не залишила, тож мотиви ще з’ясовуватимуть правоохоронці.
Жінка загинула на місці.
Зазначимо, що на Макарова, 38 – малосімейний будинок.
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