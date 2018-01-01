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У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася

У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася
У Рівному 68-річна жінка вистрибнула з вікна будинку.

15 жовтня в обід на вулиці Макарова, 38 вистрибнула з вікна і загинула 68-річна жінка, - пише Рівне Вечірнє.

За попередніми даними, жінка покінчила життя самогубством.

Передсмертної записки вона не залишила, тож мотиви ще з’ясовуватимуть правоохоронці.

Жінка загинула на місці.

Зазначимо, що на Макарова, 38 – малосімейний будинок.

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Теги: смерть, Рівне
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