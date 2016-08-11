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На Волині за тиждень – 47 пожеж

На Волині за тиждень – 47 пожеж
На Волині за минулий тиждень(з 8 по 15 жовтня) рятувальники ліквідували 47 пожеж, у тому числі 3 – на торфовищах.

Зокрема рятувальники приборкали 8 пожеж трав’яного настилу, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Так, у вихідні волиняни почали масово випалювати суху траву, різне сміття після проведення сільськогосподарських робіт, що призвело до займання трав’яного настилу та торфополів.

Загорання були поблизу сіл Велика Глуша Любешівського району, Ржищів Горохівського району, Журавичі Ківерцівського району.

Пожежі трав’яного настилу ліквідовані у селах: Литовиж Іваничівського, Комарово та Краска Ратнівського, Коцюри Любомльського, Віл та Погулянка Любешівського, Мельники-Мостище Камінь-Каширського районів та у селищі Ратне.

Причиною цих пожеж є нехтування правилами пожежної безпеки громадянами.




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Теги: пожежі, Волинь
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