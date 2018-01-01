На кордоні з Польщею спіймали волинянина-заробітчанина без документів





Прикордонний наряд побачив невідомого в інфрачервоний тепловізор, коли той перейшов кордон та намагався перелізти через загороджувальний паркан, - інформує Держприкордонслужба України.



Прикордонники затримали порушника, ним виявився чоловік без документів, зі слів - житель Волинської області. Чоловік пояснив, що певний час перебував у Польщі, однак втративши документи - вирішив повертатись додому поза прикордонним контролем. Наразі прикордонники встановлюють всі обставини правопорушення та особу громадянина.



Чоловіка затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо незаконного перетинання держаного кордону України прийматиме суд.

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