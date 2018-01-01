На кордоні з Польщею спіймали волинянина-заробітчанина без документів
Сьогодні, 12:09
Прикордонники затримали жителя Волині, який незаконно перетнув державний кордон.
Прикордонний наряд побачив невідомого в інфрачервоний тепловізор, коли той перейшов кордон та намагався перелізти через загороджувальний паркан, - інформує Держприкордонслужба України.
Прикордонники затримали порушника, ним виявився чоловік без документів, зі слів - житель Волинської області. Чоловік пояснив, що певний час перебував у Польщі, однак втративши документи - вирішив повертатись додому поза прикордонним контролем. Наразі прикордонники встановлюють всі обставини правопорушення та особу громадянина.
Чоловіка затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо незаконного перетинання держаного кордону України прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Прикордонний наряд побачив невідомого в інфрачервоний тепловізор, коли той перейшов кордон та намагався перелізти через загороджувальний паркан, - інформує Держприкордонслужба України.
Прикордонники затримали порушника, ним виявився чоловік без документів, зі слів - житель Волинської області. Чоловік пояснив, що певний час перебував у Польщі, однак втративши документи - вирішив повертатись додому поза прикордонним контролем. Наразі прикордонники встановлюють всі обставини правопорушення та особу громадянина.
Чоловіка затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо незаконного перетинання держаного кордону України прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Іваничах через ремонт перекриють дорогу
Сьогодні, 12:16
У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася
Сьогодні, 12:10
На кордоні з Польщею спіймали волинянина-заробітчанина без документів
Сьогодні, 12:09
На Волині в чоловіка з-під будинку вкрали «Жигулі»
Сьогодні, 12:08
На Волині за тиждень – 47 пожеж
Сьогодні, 11:58