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На кордоні з Польщею спіймали волинянина-заробітчанина без документів

На кордоні з Польщею спіймали волинянина-заробітчанина без документів
Прикордонники затримали жителя Волині, який незаконно перетнув державний кордон.

Прикордонний наряд побачив невідомого в інфрачервоний тепловізор, коли той перейшов кордон та намагався перелізти через загороджувальний паркан, - інформує Держприкордонслужба України.

Прикордонники затримали порушника, ним виявився чоловік без документів, зі слів - житель Волинської області. Чоловік пояснив, що певний час перебував у Польщі, однак втративши документи - вирішив повертатись додому поза прикордонним контролем. Наразі прикордонники встановлюють всі обставини правопорушення та особу громадянина.

Чоловіка затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо незаконного перетинання держаного кордону України прийматиме суд.

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Теги: прикордонники, волинянин
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