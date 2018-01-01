На Волині в чоловіка з-під будинку вкрали «Жигулі»
Сьогодні, 12:08
В Іваничівському районі правоохоронці встановили причетність 58-річного жителя Львівської області до викрадання легковика «ВАЗ 21061».
Транспортний засіб правоохоронці вилучили та повернули власнику, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Учора, 15 жовтня, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Іваничівського району. Волинянин повідомив, що в нього викрали автомобіль «ВАЗ 21061», який знаходився на вулиці поблизу будинку.
Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тис. грн.
Оперативники у співпраці зі слідчими Іваничівського відділення поліції поліції оперативно встановили, що автомобіль викрав 58-річний житель сусідньої Львівської області.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та повернули власнику.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбалення волі.
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Транспортний засіб правоохоронці вилучили та повернули власнику, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Учора, 15 жовтня, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Іваничівського району. Волинянин повідомив, що в нього викрали автомобіль «ВАЗ 21061», який знаходився на вулиці поблизу будинку.
Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тис. грн.
Оперативники у співпраці зі слідчими Іваничівського відділення поліції поліції оперативно встановили, що автомобіль викрав 58-річний житель сусідньої Львівської області.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та повернули власнику.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбалення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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