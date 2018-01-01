На Волині в чоловіка з-під будинку вкрали «Жигулі»

В Іваничівському районі правоохоронці встановили причетність 58-річного жителя Львівської області до викрадання легковика «ВАЗ 21061».Транспортний засіб правоохоронці вилучили та повернули власнику, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Учора, 15 жовтня, до поліції із заявою звернувся 36-річний житель Іваничівського району. Волинянин повідомив, що в нього викрали автомобіль «ВАЗ 21061», який знаходився на вулиці поблизу будинку.Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тис. грн.Оперативники у співпраці зі слідчими Іваничівського відділення поліції поліції оперативно встановили, що автомобіль викрав 58-річний житель сусідньої Львівської області.Транспортний засіб поліцейські вилучили та повернули власнику.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбалення волі.