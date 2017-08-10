вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жахлива аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло троє людей. ФОТО

Жахлива аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло троє людей. ФОТО
У Київській області на трасі Київ-Ковель сталася моторошна аварія за участю легкового автомобіля Volkswagen та вантажівки Scania.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України області, - пише ТСН.

"16 жовтня о 06:47 надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась поблизу села Поташня", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП водій легковика, 1967 року народження, та двоє його пасажирів загинули на місці. Рятувальники діставали тіла загиблих із понівеченого авто за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту.

За попередніми даними поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі аварії, на місці працюють слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Бородянського відділення поліції, працівники слідчого управління поліції Київщини, медики.

Через ДТП рух трасою тимчасово ускладнений.

Жахлива аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло троє людей. ФОТО
Жахлива аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло троє людей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Київ, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 12:35
На Волині «гуляють» сувенірні гроші
Сьогодні, 12:31
Жахлива аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло троє людей. ФОТО
Сьогодні, 12:23
В Іваничах через ремонт перекриють дорогу
Сьогодні, 12:16
У Рівному літня жінка вистрибнула з вікна і розбилася
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Помер п'ятий учасник жахливої аварії на трасі «Київ-Ковель» Помер п'ятий учасник жахливої аварії на трасі «Київ-Ковель»
11 липень, 15:14
Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель» Судили водія, який спричинив смертельну аварію на трасі «Київ-Ковель»
27 червень, 16:53
З'явилося відео смертельної аварії на трасі Київ-Ковель З'явилося відео смертельної аварії на трасі Київ-Ковель
10 серпень, 2017, 09:37
Аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло 4 людей Аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло 4 людей
09 серпень, 2017, 14:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі влаштували мітинг проти заробітчан і мігрантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
 0
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 12:35
 0
На Волині «гуляють» сувенірні гроші
Сьогодні, 12:31
 0
Жахлива аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло троє людей. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
В Іваничах через ремонт перекриють дорогу
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8