Жахлива аварія на трасі Київ-Ковель: загинуло троє людей. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України області, - пише



"16 жовтня о 06:47 надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась поблизу села Поташня", - йдеться у повідомленні.



Унаслідок ДТП водій легковика, 1967 року народження, та двоє його пасажирів загинули на місці. Рятувальники діставали тіла загиблих із понівеченого авто за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту.



За попередніми даними поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу.



Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі аварії, на місці працюють слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Бородянського відділення поліції, працівники слідчого управління поліції Київщини, медики.



Через ДТП рух трасою тимчасово ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області на трасі Київ-Ковель сталася моторошна аварія за участю легкового автомобіля Volkswagen та вантажівки Scania.Про це повідомили у ГУ ДСНС України області, - пише ТСН "16 жовтня о 06:47 надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась поблизу села Поташня", - йдеться у повідомленні.Унаслідок ДТП водій легковика, 1967 року народження, та двоє його пасажирів загинули на місці. Рятувальники діставали тіла загиблих із понівеченого авто за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту.За попередніми даними поліції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу.Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі аварії, на місці працюють слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Бородянського відділення поліції, працівники слідчого управління поліції Київщини, медики.Через ДТП рух трасою тимчасово ускладнений.

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