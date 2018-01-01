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На Волині «гуляють» сувенірні гроші

На Волині «гуляють» сувенірні гроші
У Володимирі-Волинському чоловік після покупки розрахувався сувенірною купюрою у 200 гривень.

Про випадок повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Район. Володимир-Волинський.

Чоловік на місцевій автостанції вирішив попити кави і розрахувався за неї сувенірною купюрою номіналом у 200 гривень.

Правоохоронцям покупець пояснив, що цю купюру отримав як решту на місцевому ринку.

Поліція не порушувала кримінального провадження за цим фактом, адже чоловік зізнався, що не мав наміру обманути продавця, просто не помітив, що має на руках сувенірні гроші.

Правоохоронці просять володимирчан бути обачнішими і уважно дивитись якими купюрами розраховуються з ними в торгівельних закладах та ринках.

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Теги: гроші, підробка, Володимир-Волинський
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