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Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа

Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
У мережі з’явилися дивовижні світлини осінніх Карпат.

Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.

"Останні промені сонця осінніх Карпат", - прокоментував оприлюднені світлини Павлюк.

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Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа



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Теги: осінь, Карпати
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