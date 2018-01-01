Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 12:35
У мережі з’явилися дивовижні світлини осінніх Карпат.
Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.
"Останні промені сонця осінніх Карпат", - прокоментував оприлюднені світлини Павлюк.
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Фотографії у соціальній мережі Facebook опублікував Сергій Павлюк.
"Останні промені сонця осінніх Карпат", - прокоментував оприлюднені світлини Павлюк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
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