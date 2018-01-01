Halloween party у ресторації «Брама»*
Сьогодні, 13:20
Море «Кривавої Мері», страшні ігри з ведучою, жахливо популярні хіти від DJ, танці зомбі та найстрашніший флешмоб – це все чекає на Вас 31 жовтня о 19:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».
Це буде найкраще святкування HALLOWEEN у Вашому житті земному, і не тільки…
Ми знаємо, як зробити вечірки жахливо незабутніми.
До зустрічі на HALLOWEEN PARTY у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».
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Це буде найкраще святкування HALLOWEEN у Вашому житті земному, і не тільки…
Ми знаємо, як зробити вечірки жахливо незабутніми.
До зустрічі на HALLOWEEN PARTY у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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