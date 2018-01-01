Море «Кривавої Мері», страшні ігри з ведучою, жахливо популярні хіти від DJ, танці зомбі та найстрашніший флешмоб – це все чекає на Вас 31 жовтня о 19:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».Це буде найкраще святкування HALLOWEEN у Вашому житті земному, і не тільки…Ми знаємо, як зробити вечірки жахливо незабутніми.До зустрічі на HALLOWEEN PARTY у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity».