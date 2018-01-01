Дітям волинських атовців пропонують безкоштовну поїздку в Польщу
Сьогодні, 13:08
Дітям волинян, які воювали в АТО та ООС, пропонують поїхати на тижневий відпочинок у Польщу.
Про це у спільноті «Громадська організація «Об'єднання Активіст» написав Костянтин Зінкевич.
«Маємо таку собі квоту на 5 дітей військових для тижневого відпочинку в Польщі на початку листопада», – йдеться у дописі.
Костянтин Зінкевич також розповів, які умови ставить польська сторона для поїздки.
«Діти мають бути дітьми військових, які воювали на війні з Росією, мати 10-15 років і біометричний паспорт, і якщо дитина ще не була за кордоном. Поїздка безкоштовна.
Пишіть у приват або дзвоніть мені», – зазначив чоловік.
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Про це у спільноті «Громадська організація «Об'єднання Активіст» написав Костянтин Зінкевич.
«Маємо таку собі квоту на 5 дітей військових для тижневого відпочинку в Польщі на початку листопада», – йдеться у дописі.
Костянтин Зінкевич також розповів, які умови ставить польська сторона для поїздки.
«Діти мають бути дітьми військових, які воювали на війні з Росією, мати 10-15 років і біометричний паспорт, і якщо дитина ще не була за кордоном. Поїздка безкоштовна.
Пишіть у приват або дзвоніть мені», – зазначив чоловік.
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