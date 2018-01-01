На Волині через недбалість у чоловіка горіла хата
Сьогодні, 13:13
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували вісім пожеж.
Загоряння трапилися в житловому секторі у Любомльському, Ковельському, Луцькому, Маневицькому, Локачинському, Ратнівському та Ківерцівському районах, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
На жаль, більшість з них трапилися у сільській місцевості через традиційну для холодної пори причину - коротке замикання електромережі, а також через недоліки конструкцій нагрівальної печі та необережне поводження вогнем громадян.
Ще одна найпоширеніша причина виникнення осінніх пожеж - спалювання волинянами сухої трави, опалого листя, гілок не лише шкодить довкіллю, а й створює неабиякі проблеми самим паліям.
Так, 15 жовтня обідньої пори у селі Острови Маневицького району чоловік поблизу власної оселі запалив гілляччя. Знаючи, що такого робити не варто, вирішив знехтувати правилами пожежної безпеки, що й призвело до виникнення пожежі, яка знищила дах його ж дерев’яного будинку та перекриття.
Вогонь швидко приборкали працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Колки.
Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника будинку.
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Загоряння трапилися в житловому секторі у Любомльському, Ковельському, Луцькому, Маневицькому, Локачинському, Ратнівському та Ківерцівському районах, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
На жаль, більшість з них трапилися у сільській місцевості через традиційну для холодної пори причину - коротке замикання електромережі, а також через недоліки конструкцій нагрівальної печі та необережне поводження вогнем громадян.
Ще одна найпоширеніша причина виникнення осінніх пожеж - спалювання волинянами сухої трави, опалого листя, гілок не лише шкодить довкіллю, а й створює неабиякі проблеми самим паліям.
Так, 15 жовтня обідньої пори у селі Острови Маневицького району чоловік поблизу власної оселі запалив гілляччя. Знаючи, що такого робити не варто, вирішив знехтувати правилами пожежної безпеки, що й призвело до виникнення пожежі, яка знищила дах його ж дерев’яного будинку та перекриття.
Вогонь швидко приборкали працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Колки.
Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника будинку.
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