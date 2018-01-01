Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*





Зазначимо, це вже третій етап конкурсу. Усього бажання взяти участь у конкурсі виявили 150 людей. З них журі у складі директора будівельної компанії Андрія Разумовського, директора модельного агентства «MZM» Марини Занюк, керівника Центру краси «Bomond» Наталії Муравчук та директора магазину A.Tan Ірини Пасічник обрало найкращих конкурсантів. У



Фінальне випробування – професійна фотозйомка у студії «ЯрКо». Найкращі світлини учасників опублікують на сторінці будівельної компанії «Інвестор». Згодом усі охочі зможуть допомогти суддям обрати переможців – користувачі будуть голосувати онлайн.



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Нагадаємо, у фінал вийшли такі маленькі конкурсанти: Анна Борисюк, Соломія Павлючик, Давид Шутовський, Єгор Пашкевич.



Перед зйомкою фіналістам створили образи у салоні краси «Bomond» – їм нанесли легкий макіяж та зробили укладки.



Під час фотосесії діти поводили себе доволі спокійно, дехто з них уже мав досвід студійної зйомки. Проте більшість учасників зізналися, що незначне хвилювання усе ж було.



«Я раніше знімався у сімейних фотосесіях. Але все одно хвилювався трішки», – поділився учасник Єгор Пашкевич.



Фотограф Роман Домбровський, який проводив зйомку, відзначив хорошу роботу кожного із маленьких конкурсантів.



«Усі вони молодці. Хоча їм було важко – бо це ж діти, вони швидко втомлюються. Але усі впоралися із завданням», – сказав він.



Зазначимо, переможці конкурсу отримають:



- річний контракт з будівельною компанією «Інвестор»;

- участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах);

- розміщення на обкладинці місцевого журналу.



Фото: Володимир ПИВОВАР (для «Першого»)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває фінальний етап конкурсу «Обличчя Інвестора» . 15 жовтня фінальне випробування пройшли найменші конкурсанти – двоє хлопчиків та стільки ж дівчаток, які претендують на перемогу у категорії «Дитяче обличчя», знялися у професійній фотосесії.Зазначимо, це вже третій етап конкурсу. Усього бажання взяти участь у конкурсі виявили 150 людей. З них журі у складі директора будівельної компанії «Інвестор» , директора модельного агентства «MZM», керівника Центру краси «Bomond»та директора магазину A.Tanобрало найкращих конкурсантів. У фінал вийшли 8 учасників: четверо дорослих дівчат, та четверо дітей, пише Перший Фінальне випробування – професійна фотозйомка у студії «ЯрКо». Найкращі світлини учасників опублікують на сторінці будівельної компанії «Інвестор». Згодом усі охочі зможуть допомогти суддям обрати переможців – користувачі будуть голосувати онлайн.Нагадаємо, у фінал вийшли такі маленькі конкурсанти:Перед зйомкою фіналістам створили образи у салоні краси «Bomond» – їм нанесли легкий макіяж та зробили укладки.Під час фотосесії діти поводили себе доволі спокійно, дехто з них уже мав досвід студійної зйомки. Проте більшість учасників зізналися, що незначне хвилювання усе ж було.«Я раніше знімався у сімейних фотосесіях. Але все одно хвилювався трішки», – поділився учасник Єгор Пашкевич.Фотограф, який проводив зйомку, відзначив хорошу роботу кожного із маленьких конкурсантів.«Усі вони молодці. Хоча їм було важко – бо це ж діти, вони швидко втомлюються. Але усі впоралися із завданням», – сказав він.Зазначимо, переможці конкурсу отримають:- річний контракт з будівельною компанією «Інвестор»;- участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах);- розміщення на обкладинці місцевого журналу.Фото:(для «Першого»)

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