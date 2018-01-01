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Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*

Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Триває фінальний етап конкурсу «Обличчя Інвестора». 15 жовтня фінальне випробування пройшли найменші конкурсанти – двоє хлопчиків та стільки ж дівчаток, які претендують на перемогу у категорії «Дитяче обличчя», знялися у професійній фотосесії.

Зазначимо, це вже третій етап конкурсу. Усього бажання взяти участь у конкурсі виявили 150 людей. З них журі у складі директора будівельної компанії «Інвестор» Андрія Разумовського, директора модельного агентства «MZM» Марини Занюк, керівника Центру краси «Bomond» Наталії Муравчук та директора магазину A.Tan Ірини Пасічник обрало найкращих конкурсантів. У фінал вийшли 8 учасників: четверо дорослих дівчат, та четверо дітей, пише Перший.

Фінальне випробування – професійна фотозйомка у студії «ЯрКо». Найкращі світлини учасників опублікують на сторінці будівельної компанії «Інвестор». Згодом усі охочі зможуть допомогти суддям обрати переможців – користувачі будуть голосувати онлайн.

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Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*

Нагадаємо, у фінал вийшли такі маленькі конкурсанти: Анна Борисюк, Соломія Павлючик, Давид Шутовський, Єгор Пашкевич.

Перед зйомкою фіналістам створили образи у салоні краси «Bomond» – їм нанесли легкий макіяж та зробили укладки.

Під час фотосесії діти поводили себе доволі спокійно, дехто з них уже мав досвід студійної зйомки. Проте більшість учасників зізналися, що незначне хвилювання усе ж було.

«Я раніше знімався у сімейних фотосесіях. Але все одно хвилювався трішки», – поділився учасник Єгор Пашкевич.
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*

Фотограф Роман Домбровський, який проводив зйомку, відзначив хорошу роботу кожного із маленьких конкурсантів.

«Усі вони молодці. Хоча їм було важко – бо це ж діти, вони швидко втомлюються. Але усі впоралися із завданням», – сказав він.

Зазначимо, переможці конкурсу отримають:

- річний контракт з будівельною компанією «Інвестор»;
- участь у всіх промо- та рекламних кампаніях «Інвестора» (тематичні фотосесії, відеоролик, розміщення на білбордах);
- розміщення на обкладинці місцевого журналу.

Фото: Володимир ПИВОВАР (для «Першого»)
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*

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Теги: Інвестор
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