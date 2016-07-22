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У Мелітополі чоловік поранив себе та зарізав сина

У Мелітополі чоловік поранив себе та зарізав сина
У місті Мелітополі Запорізької області затримали чоловіка, який під час шизофренічного нападу завдав смертельних ножових поранень своєму 9-річному синові і намагався накласти на себе руки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Запорізькій області, інцидент стався вночі 16 жовтня.

За даними правоохоронців, до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні з ножовими пораненнями грудної клітини доставлено хлопчика 2009 року народження.

Слідчо-оперативна група встановила, що 16 жовтня близько 01:30 в одному з приватних будинків у Мелітополі у чоловіка 1984 року народження стався шизофренічний напад. Він завдав кількох ножових поранень тулуба своєму синові, який у цей час спав. Після чого завдав собі ножових поранень тулуба. Постраждалих доставили до лікарні.

Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Зловмиснику надано медичну допомогу, зараз він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні під охороною. Його затримано в порядку статті 208 КПК. Відкрито кримінальне провадження за ознаками п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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Теги: ніж, вбивство, смерть, поліція
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