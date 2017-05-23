У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
Сьогодні, 14:11
У Ковелі місцеві мешканці скаржаться на зграї собак, які гуляють біля школи.
Про це на сторінці "Ковель Life" у facebook написав Іван Трофімик.
"Вхід в 11-ту школу. Дітей зустрічає зграя собак. Зграя, яка не завжди доброзичливо махає хвостиками, а часто агресивно гарчить на дітей. Сторож, який пробував відлякувати, змушений був втікати
Проблема, звичайно, не тільки школи, а й міста загалом.Наскільки знаю, дирекція неодноразово зверталась до влади міста - безрезультатно. В розмовах влада в більшості жаліється, що через волонтерів руки зв'язані. Добробут, який займається виловом і стерилізацією фіксує звернення, але коли виловлять сказати не може...", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на сторінці "Ковель Life" у facebook написав Іван Трофімик.
"Вхід в 11-ту школу. Дітей зустрічає зграя собак. Зграя, яка не завжди доброзичливо махає хвостиками, а часто агресивно гарчить на дітей. Сторож, який пробував відлякувати, змушений був втікати
Проблема, звичайно, не тільки школи, а й міста загалом.Наскільки знаю, дирекція неодноразово зверталась до влади міста - безрезультатно. В розмовах влада в більшості жаліється, що через волонтерів руки зв'язані. Добробут, який займається виловом і стерилізацією фіксує звернення, але коли виловлять сказати не може...", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Хлопець з волинського села здобув «срібло» на олімпіаді у США
Сьогодні, 14:24
У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
Сьогодні, 14:11
У Мелітополі чоловік поранив себе та зарізав сина
Сьогодні, 13:53
Halloween party у ресторації «Брама»*
Сьогодні, 13:20
На Волині через недбалість у чоловіка горіла хата
Сьогодні, 13:13