У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи





Про це на сторінці Іван Трофімик.



"Вхід в 11-ту школу. Дітей зустрічає зграя собак. Зграя, яка не завжди доброзичливо махає хвостиками, а часто агресивно гарчить на дітей. Сторож, який пробував відлякувати, змушений був втікати

Проблема, звичайно, не тільки школи, а й міста загалом.Наскільки знаю, дирекція неодноразово зверталась до влади міста - безрезультатно. В розмовах влада в більшості жаліється, що через волонтерів руки зв'язані. Добробут, який займається виловом і стерилізацією фіксує звернення, але коли виловлять сказати не може...", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі місцеві мешканці скаржаться на зграї собак, які гуляють біля школи.Про це на сторінці "Ковель Life" у facebook написав"Вхід в 11-ту школу. Дітей зустрічає зграя собак. Зграя, яка не завжди доброзичливо махає хвостиками, а часто агресивно гарчить на дітей. Сторож, який пробував відлякувати, змушений був втікатиПроблема, звичайно, не тільки школи, а й міста загалом.Наскільки знаю, дирекція неодноразово зверталась до влади міста - безрезультатно. В розмовах влада в більшості жаліється, що через волонтерів руки зв'язані. Добробут, який займається виловом і стерилізацією фіксує звернення, але коли виловлять сказати не може...", - йдеться у дописі.

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