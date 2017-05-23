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У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи

У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
У Ковелі місцеві мешканці скаржаться на зграї собак, які гуляють біля школи.

Про це на сторінці "Ковель Life" у facebook написав Іван Трофімик.

"Вхід в 11-ту школу. Дітей зустрічає зграя собак. Зграя, яка не завжди доброзичливо махає хвостиками, а часто агресивно гарчить на дітей. Сторож, який пробував відлякувати, змушений був втікати
Проблема, звичайно, не тільки школи, а й міста загалом.Наскільки знаю, дирекція неодноразово зверталась до влади міста - безрезультатно. В розмовах влада в більшості жаліється, що через волонтерів руки зв'язані. Добробут, який займається виловом і стерилізацією фіксує звернення, але коли виловлять сказати не може...", - йдеться у дописі.

У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи
У Ковелі зграя собак «тероризує» учнів біля школи

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Теги: собаки, Ковель
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