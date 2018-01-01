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Хлопець з волинського села здобув «срібло» на олімпіаді у США

Хлопець з волинського села здобув «срібло» на олімпіаді у США
Андрій Торчило із села Стара Лішня Іваничівського району виграв стипендію на навчання в одній із найкращих шкіл США The Taft School.

Хлопець довів, що недарма престижний заклад надав можливість безкоштовної освіти саме йому, - пише Волинь-нова.

Днями команда, до якої увійшов Андрій, виборола друге місце на олімпіаді з фізики, яку проводив Єльський університет. Всього у ній змагалися понад 50 учасників.

Разом із Андрієм Торчило пліч-о-пліч працювали учні цієї ж школи 18-річний Ернест Протас з Івано-Франківська, який уже другий рік навчається у Сполучених Штатах, а також 16-річний Бен із В’єтнаму та 18-річний Стефан із Китаю.

Нагадаємо, можливість безкоштовно навчатися у США Андрій Торчило здобув завдяки участі у програмі Ukraine Global Scholars, де дітей вчать вигравати стипендії на освіту у цій країні.

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Теги: освіта, діти, США, олімпіада, наука
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