Хлопець з волинського села здобув «срібло» на олімпіаді у США

Андрій Торчило із села Стара Лішня Іваничівського району виграв стипендію на навчання в одній із найкращих шкіл США The Taft School.



Хлопець довів, що недарма престижний заклад надав можливість безкоштовної освіти саме йому, - пише



Днями команда, до якої увійшов Андрій, виборола друге місце на олімпіаді з фізики, яку проводив Єльський університет. Всього у ній змагалися понад 50 учасників.



Разом із Андрієм Торчило пліч-о-пліч працювали учні цієї ж школи 18-річний Ернест Протас з Івано-Франківська, який уже другий рік навчається у Сполучених Штатах, а також 16-річний Бен із В’єтнаму та 18-річний Стефан із Китаю.



Нагадаємо, можливість безкоштовно навчатися у США Андрій Торчило здобув завдяки участі у програмі Ukraine Global Scholars, де дітей вчать вигравати стипендії на освіту у цій країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Стара Лішня Іваничівського району виграв стипендію на навчання в одній із найкращих шкіл США The Taft School.Хлопець довів, що недарма престижний заклад надав можливість безкоштовної освіти саме йому, - пише Волинь-нова Днями команда, до якої увійшов Андрій, виборола друге місце на олімпіаді з фізики, яку проводив Єльський університет. Всього у ній змагалися понад 50 учасників.Разом із Андрієм Торчило пліч-о-пліч працювали учні цієї ж школи 18-річнийз Івано-Франківська, який уже другий рік навчається у Сполучених Штатах, а також 16-річнийіз В’єтнаму та 18-річнийіз Китаю.Нагадаємо, можливість безкоштовно навчатися у США Андрій Торчило здобув завдяки участі у програмі Ukraine Global Scholars, де дітей вчать вигравати стипендії на освіту у цій країні.

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